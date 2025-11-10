Ne işçi ne de işveren istiyor! Tamamlayıcı emeklilikte 'Torba Kanun' çıkmazı! 2026'da yürürlükte olması bekleniyor ama...

Resmi Gazete'de 2023 yılında yayımlanan karar ile Otomatik Katılım Sistemi (OKS) işveren katkısıyla ikinci basamak emekliliğe evrilerek TES'i doğuracaktı. Ancak plan 2025 yılına ardından 2026 yılına ertelendi.

10 YIL SİSTEMDE KALMAK ZORUNLU

Tasarruf Emeklilik Sistemi (TES), Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) bağımsız olarak işleyecek bir emeklilik sistemi olarak tasarlandı. zorunlu olan bu düzenleme ile çalışanların maaşlarından yüzde 3 oranında kesinti yapılacak. Böylece, milyonlarca çalışanın maaşından ikinci bir emeklilik kesintisi yapılacak. Çalışanların en az 10 yıl boyunca sistemde kalması zorunlu tutulacak.

Türkiye Gazetesi'nde konu ile ilgili detayları aktaran SGK Eski Balmüfettişi İsa Karakaş, TES ile ilgili vatandaşın tutumuna değinerek, "Bu rüyanın suya düşme ihtimali yüksek" sözlerini kullandı.

İŞÇİ KESİMİNDEN SERT TEPKİ

2003 yılından beri pek çok taslak çalışmanın yapıldığını ancak işçi kesiminin sert tepki verdiğini belirten Karakaş, "Asgari ücret açlık sınırının altında kalırken, mevcut %15 prim yüküne %3'lük bir ekleme mi? "Bir kuruş bile fazla yok, nefes alamıyoruz!" diyorlar-ve haklılar" sözlerini kullandı.

"BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA"

İşveren cephesinin de bu durumdan memnun olmadığını belirten Karakaş, şu cümleleri kurdu:



"SGK ve işsizlik primleri zaten %37,75'te-"Bu bile fazla!" diyorlar. Dahası var: Meclis'teki ‘Torba Kanun'la primler %1 puan artıp %38,75'e fırlayacak"

İşveren teşviklerinin de eksiltiğini vurgulayan Karakaş, "Genel %5 indirim, imalat dışı sektörlerde %4'e indi; ‘Torba'yla %2'ye inecek. İstihdam maliyeti kabarıyor, TES'in ilave primi ise bardağı taşıran son damla gibi görülüyor" dedi.