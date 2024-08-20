Ne maaş verirse versin olmuyor! 70, 100, 150 bin TL… Rezervasyon dönemi başladı: Canları isteyince çalışıyorlar…

Son 4 yıldır küresel ve yurt içinde yaşanan birçok gelişme nedeniyle nitelikli eleman bulmak oldukça zorlaştı. Özellikle Türkiye’nin lokomotif sektörü olarak bilinen inşaat sektöründe de eleman sorunu her geçen gün artıyor. Eleman bulabilmek için aylık 60 ila 150 bin lira arasında maaş ödemesi de yapılıyor ancak sorun çözülebilmiş değil.

İNŞAATTA REZERVASYON DÖNEMİ

Usta az talep de çok olunca alınan işler sıraya konulmaya başlandı. Sıvacı, boyacı, elektrikçi, kalıpçı… İnşaat sektöründe her bir alanda ustalar artık rezervasyon ile çalışıyor. Kimi günler kimi haftalar sonrasına işe başlama tarihi veriyor. Hal böyle olunca başlayan işin bitme süresi de uzuyor.

CANI İSTİYOR GELİYOR CANI İSTEMİYOR GELMİYOR

Hatta iş fazlalığı nedeniyle keyfi çalışan bile var. Her gün gelmesi gereken usta bile ‘nasılsa bana ihtiyaç var’ diyerek haftada bir çalışıyor. Bu da inşaat sürelerini uzatıyor.

USTA-ÇIRAK İLİŞKİSİ BİTTİ

Sektör temsilcileri eski usul usta – çırak ilişkisinin bozulduğunu dile getirerek, piyasanın ihtiyacı olan eleman sorununu çözümü için yeni teşvik edici çözümlerin hayata geçirilmesi gerektiğini dile getiriyor.

Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuşan müteahhit Savaş Yükselyalçın, eleman sorununun yapı maliyetlerine de etkisi olduğunu belirterek, “Şu anda ara eleman bulamıyoruz. Çok ciddi ihtiyacımız var. İnşaatlar arası transferler de tıkandı. Maalesef eğitim sistemi nedeniyle herkes beyaz yaka oldu. Arkadan gelen usta-çırak ilişkisi olmadığı için bu ara eleman sorununu kapatamıyoruz. Boyacı, kalıpçı, sucu, sıvacı gibi teknik ara elemanlara ihtiyaç var” dedi.

MAAŞ 150 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

İnşaatlarda maaşların aylık 70 bin ile 150 bin lira arasında değiştiğini vurgulayan Yükselyalçın, “Ne kadar maaş verirsek verelim ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. Ustaları rezervasyon yapıyoruz ama bazıları verdiği sözü tutmuyor. Herkesten talep var çünkü.