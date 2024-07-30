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Ne yaptıysa beğendiremedi! Mehmet Şimşek vatandaştan kırık not aldı: AK Parti ve MHP detayı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
30.07.2024 15:45
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek için anket yapıldı. Vatandaşlara ‘Mehmet Şimşek'i beğeniyor musunuz?’ sorusu soruldu. En dikkat çeken yanıtlar AK Parti ve MHP’li katılımcılardan geldi. Toplamda ise yüzde 60’lık bir kesim Şimşek’i beğenmediğini dile getirdi.

Ne yaptıysa beğendiremedi! Mehmet Şimşek vatandaştan kırık not aldı: AK Parti ve MHP detayı

Göreve geldiği günden bu yana her adımı her açıklaması gündemden düşmeyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu kez vatandaşa soruldu. Bu kapsamda MetroPOLL Araştırma, vatandaşlara 'Mehmet Şimşek'i beğeniyor musunuz?' sorusunu yöneltti. Alınan yanıtlar ise dikkat çekti.

YÜZDE 60’I ŞİMŞEK’İ BEĞENMİYOR

Türkiye'nin Nabzı Temmuz 2024 araştırmasına göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i beğenenlerin oranı yüzde 17,3 oldu. "Beğenmiyorum" diyenlerin oranı yüzde 60,2 olurken, "ne beğeniyorum ne beğenmiyorum" diyenlerin oranı yüzde 3,8 olarak kayıtlara geçti. "Tanımıyorum" diyenlerin oranı ise yüzde 15. Yüzde 3,7 oranında vatandaş ise fikir beyan etmek istemediğini belirtti.

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AK PARTİ VE MHP DESTEKÇİLERİ DE SINIFTA BIRAKTI

Ankette bir başka dikkat çeken kısım ise hem AK Parti hem de MHP’yi destekleyenlerin büyük bir kısmının Bakan Şimşek'i beğenmediğini ifade etmesi oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek
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