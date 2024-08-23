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Ne yaptıysalar önüne geçemediler! Kredi kartında vahim tablo: Yüzde 89'luk artış

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
23.08.2024 13:32
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Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile temmuzda yapılan ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 89 artarak 1 trilyon 421 milyar lira oldu.

Ne yaptıysalar önüne geçemediler! Kredi kartında vahim tablo: Yüzde 89'luk artış

Ekonomi yönetiminin kredi kartı ile tüketimin önüne geçmek için attığı adımlar yetersiz kaldı. BKM, temmuz ayına ilişkin verilerini açıkladı. Buna göre, temmuz ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 124,9 milyon, banka kartı sayısı 191 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 96,7 milyon oldu.

Söz konusu veriler, geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında kredi kartı sayısında yüzde 14’lük, banka kartı sayısında yüzde 5’lik, ön ödemeli kart sayısında ise yüzde 19’luk artış yaşandı.

Temmuzda toplam kart sayısı ise 412,6 milyona ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artış gösterdi.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile temmuzda yapılan toplam ödeme tutarı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 89 artarak 1 trilyon 421 milyar lira oldu. Kartlı ödemelerin 1 trilyon 201 milyar lirası kredi kartları ile yapılırken 192 milyar lirasında banka kartları, 26,9 milyar lirasında ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde temmuzda, önceki yılın aynı ayına göre büyüme oranı yüzde 94, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 58 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 124 oldu.

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KARTLI ALIŞVERİŞ SAYISI YILLIK BAZDA YÜZDE 16 ARTTI

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile temmuz ayında yapılan ödeme sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 1,61 milyar oldu. Sayısal olarak kartlı ödemelerin 936 milyonu kredi kartları ile yapılırken, 558,1 milyonunda banka kartları, 114,2 milyonunda ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartları ile yapılan ödeme sayısında büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19, banka kartları ile yapılan ödeme sayısında yüzde 8 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme sayısında ise bu oran yüzde 37 seviyesinde gerçekleşti.

İnternetten kartlı ödemeler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85 artarak 421 milyar 700 milyon liraya yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 29 oldu. İnternetten kartlı ödeme sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 222,8 milyona yükselirken, internetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 14 oldu.

Kartlarla yapılan temassız ödeme sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 1 trilyon 58 milyona ulaştı. Temassız ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 111 artarak 437,4 milyar lira oldu. Temmuz ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden yaklaşık 4’ü temassız gerçekleşti.

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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı
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