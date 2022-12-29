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Ne zaman emekli olurum? Ne kadar emekli maaşı alırım? e-Devlet emeklilik bilgileri sorgula!

29.12.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilik tarihi ve emeklilik döneminde alınacak maaş, çalışan ve emekli olmaya yaklaşan binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Yaş, prim, sigorta detayları karşılandığında emeklilik hakkı veriliyor. 'Ne zaman emekli olurum?' ve 'Ne kadar emekli maaşı alırım?' sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Ne zaman emekli olurum? Ne kadar emekli maaşı alırım? e-Devlet emeklilik bilgileri sorgula!

'Ne zaman emekli olurum?' ve 'Ne kadar emekli maaşı alırım?' soruları en yoğun araştırılan konular arasında yer aldı. Emekli maaşı hesaplanırken sigorta giriş tarihi oldukça önemlidir. Emeklilik sorgulamaları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte detaylar...

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

SGK kapsamında sigorta sistemi 4A, 4B ve 4C olmak üzere üçe ayrılıyor. Sigorta sistemi emeklilik yaşının hesaplanmasında önemlidir.

Ne zaman emekli olurum? Ne kadar emekli maaşı alırım? e-Devlet emeklilik bilgileri sorgula!

SGK'nın 'Ne Zaman Emekli Olurum' hizmetiyle, sayfadaki formun eksiksiz doldurulmasıyla emeklilik yaşı öğrenilebilir. Hizmet dökümü e-Devlet üzerinden alınabilir. SGK 'nın 'Ne zaman emekli olurum?' sayfasına, 'https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/' adresinden ulaşabilirsiniz.

E-DEVLET EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA

Emeklilik sorgulamaları e-Devlet üzerinden de hesaplanabilir. e-Devlet uygulamasının 'Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim?' hizmetini kullanabilirsiniz. Emeklilik yaş hesaplaması için, gerekli bilgilerin doldurulması gerekir.

e-Devlet sistemine giriş yapmak için, 'https://www.turkiye.gov.tr/sgk-ne-zaman-emekli-olabilirim' adresine tıklayınız.

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e-devlet emekli sorgulama

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