Nefes kredisi başvuru şartları! 6 ay ödemesiz 200 bin TL kredi verilecek

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) için finansman desteği sağlayan nefes kredisi başvuruları başladı. Bunun üzerine ilgililer; kimlerin başvurabileceğine, kredi miktarına, ödemelerin nasıl gerçekleşeceğine, başvuruların nasıl ve ne zaman olacağına ve başvuru şartlarının neler olduğuna ilişkin arama motorlarından araştırma yapmaya başladı. Nefes kredisi ile 6 ay ödemesiz 200 bin TL kredi sağlanacak. İşte tüm ayrıntılar...

NEFES KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Nefes kredisi desteğinden yıllık cirosu 10 milyon liradan düşük olan, Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret, Ticaret ve Sanayi veya Ticaret Borsası’na kaydı olan üyeler faydalanabilecek. Aynı zamanda söz konusu desteği almaya aday firmalarda 2020 yılı cirosunda, bir önceki yıl cirosuna göre yüzde 25 azalma görülmesi şartı aranacak.

Nefes kredisinden faydalanmak isteyenler, kredi miktarının ne kadar olacağını merak ediyor. Açıklamalara göre, 2020'de cirosu 1 milyon liradan az olan KOBİ'lere en çok 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon lira arasında olan KOBİ'lere ise en çok 200 bin TL kredi fırsatı sağlanacağı belirtildi.