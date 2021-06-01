Nefes kredisi başvuru şartları! 6 ay ödemesiz 200 bin TL kredi verilecek

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) için finansman desteği sağlayan nefes kredisi başvuruları başladı. Bunun üzerine ilgililer; kimlerin başvurabileceğine, kredi miktarına, ödemelerin nasıl gerçekleşeceğine, başvuruların nasıl ve ne zaman olacağına ve başvuru şartlarının neler olduğuna ilişkin arama motorlarından araştırma yapmaya başladı. Nefes kredisi ile 6 ay ödemesiz 200 bin TL kredi sağlanacak. İşte tüm ayrıntılar...
Nefes kredisi desteğinden yıllık cirosu 10 milyon liradan düşük olan, Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret, Ticaret ve Sanayi veya Ticaret Borsası’na kaydı olan üyeler faydalanabilecek. Aynı zamanda söz konusu desteği almaya aday firmalarda 2020 yılı cirosunda, bir önceki yıl cirosuna göre yüzde 25 azalma görülmesi şartı aranacak.
Nefes kredisinden faydalanmak isteyenler, kredi miktarının ne kadar olacağını merak ediyor. Açıklamalara göre, 2020'de cirosu 1 milyon liradan az olan KOBİ'lere en çok 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon lira arasında olan KOBİ'lere ise en çok 200 bin TL kredi fırsatı sağlanacağı belirtildi.
Peki kredi faizi ve ödemeleri nasıl gerçekleşecek? Bu uygulama, KOBİ'lere 6 ay ödemesiz dönem fırsatı sunuyor. Kredi almak için uygun görülen firmaların geri ödemeleri 12 taksit ile yapacağı belirtildi. Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak. Faiz oranın ise yıllık olarak yüzde 17,5 olarak belirlendiği duyuruldu.
KOBİ'lere büyük fırsat sağlayan nefes kredisi başvuruları 1 Haziran itibarıyla başlıyor. Başvuruların alınacağı nefes kredisi paketine katılım gösterecek bankaların isimleri şu şekildedir: TC Ziraat Bankası AŞ, Denizbank AŞ, Türkiye Halk Bankası AŞ, Türkiye İş Bankası AŞ, T. Garanti Bankası AŞ, Akbank T.A.Ş, Türkiye Vakıflar Bankası TAO, Yapı ve Kredi Bankası AŞ, Ziraat Katılım Bankası AŞ, Vakıf Katılım Bankası AŞ.
Krediden yararlanmak isteyen firmalar, üye oldukları oda ve borsalardan üyelik belgesi alacak. Ardından üyelik belgesi ile banka şubelerine başvuru yapacak. Üyelik belgeleri online olarak, TOBB veya oda-borsaların sistemlerinden e-belge olarak da alınabilir.
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