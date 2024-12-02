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Nefesler tutuldu! TÜİK 3 Aralık saat 10.00'da enflasyonu açıklayacak... Milyonlarca vatandaşın maaş zammı bu orana bağlı!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
02.12.2024 15:04
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Yarın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı enflasyonunu açıklayacak. Milyonlarca vatandaşın ocak ayında alacakları zam oranını belirleyen enflasyon öncesi kurumlar tahminlerini paylaştı. 5 aylık enflasyon farkının belli olması ile memurun ve emeklinin zam oranı için sadece aralık ayı enflasyon oranı kalmış olacak. Peki memur ve emeklilere ne kadarlık bir zam oranı gelecek? İşte cevabı...

Nefesler tutuldu! TÜİK 3 Aralık saat 10.00'da enflasyonu açıklayacak... Milyonlarca vatandaşın maaş zammı bu orana bağlı!

Son dakika haberleri... Memur ve emekliler ne kadar zam alacak? 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden gelen oran ile beraber alacakları zam oranı belli olan memur ve memur emeklileri TÜİK' in açıkladığı enflasyon oranlarını sıkı bir şekilde takip ediyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ise 6 aylık enflasyon farkı ile ocak ayında alacakları maaşları belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı enflasyon rakamlarını duyuracak ve bu veri, milyonlarca emekli ve memurun maaşlarının şekilleneceği son veri olacak.

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Temmuz ayında ise enflasyon oranı yüzde 3,23; Ağustosta ise yüzde 2,47; Eylül ayında enflasyon yüzde 2,97; Ekim ayında ise yüzde 2,88 olarak açıklanmıştı. AA Finans'ın anketine göre, ekonomistlerin Kasım ayı için beklediği enflasyon oranı ise yüzde 1,98 olarak öngörüldü.

Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarının enflasyon farkı yüzde 12,06 olarak açıklanmıştı. Memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkıyla yüzde 7,99’luk bir artış yaşamıştı.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI ŞU ŞEKİLDE BELİRLENDİ

5 aylık enflasyon: Yüzde 14,27
SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı: Yüzde 14,27
Enflasyon farkı: Yüzde 3,89
Memur ve memur emeklisi 5 aylık zam oranı: Yüzde 10,13

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6 AYLIK ZAM ORANI İÇİN MERKEZ BANKASI NE DEDİ?

Merkez Bankası'nın Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde, Kasım ayı için enflasyonun yüzde 2,01; Aralık ayı için ise yüzde 1,67 olacağını tahmin etmişti. Bu tahminlere göre 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı yüzde 16,22; memur ve memur emeklileri için ise yüzde 5,65 olacak. Ayrıca 7. Dönem Toplu Sözleşmesi'ndeki yüzde 6'lık zam oranıyla toplam zam yüzde 11,99'a ulaşacak.

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2025 SSK 2000 Öncesi ve Sonrası Emekli Maaşları (Mevcut – 5 Aylık Tahmin – 6 Aylık Tahmin)

SSK 2000 öncesi: 14 bin 178 TL - 16 bin 201 TL - 16 bin 477 TL
SSK 2000 sonrası: 8 bin 789 TL - 10 bin 43 TL - 10 bin 214 TL
Bağ-Kur esnaf: 12 bin 695 TL - 14 bin 506 TL - 14 bin 754 TL
Bağ-Kur tarım: 10 bin 89 TL - 11 bin 528 TL - 11 bin 725 TL

En Düşük Memur Maaşı (Mevcut – 5 Aylık – 6 Aylık)

En düşük memur emekli maaşı: 17 bin 586 TL - 19 bin 367 TL - 19 bin 694 TL
En düşük memur maaşı: 39 bin 205 TL - 43 bin 176 TL - 43 bin 905 TL
Bekar memur maaşı: 36 bin 236 TL - 39 bin 906 TL - 40 bin 580 TL

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