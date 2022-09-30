Neo klasik ekonomi nedir? Bakan Nebati'nin açıklamasındaki "Davranışsal ekonomi ve Nöroekonomi" ne anlama geliyor?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ekonomik Dönüşüm Zirvesi ve Yeni Paradigmalar Zirvesi’nde açılış konuşması gerçekleştirdi. Bakan Nebati, konuşmasında Türkiye için benimsenen ekonomi modelini anlattı. Bakan Nebati'nin söz konusu modeli anlatırken kullandığı ifadeler ise çokça merak edildi. Peki Neo klasik ekonomi nedir?

NEO KLASİK EKONOMİ NEDİR?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, daha önce ''Biz Ortodoks politikaları bir tarafa koyduk. Artık heterodoks politikalar'' sözleriyle açıkladığı modeli şu ifadeleri kullandı:

''Neo klasik ekonomi düşüncesinden, epistemolojik bir kopuşu temsil eden, heteredoks yaklaşım, günümüzde giderek ön plana çıkan; davranışsal ekonomi ve nöro ekonomiyle daha fazla önem kazanmaktadır.''

Neo klasik ekonominin anlamı şöyle ifade edilmektedir:



Neo-klasik iktisat, baskın bir iktisat akımı olup, iktisatçılar arasında en yaygın olanıdır. Kısaca şu özelliklerle açıklanır:

İnsanları sınıf anlayışından da ayırarak atomize etmek,

-Emek-değer teorisinden ayrılarak malların insanlara fayda derecesine önem vermek,

-Emek-değer teorisinden ayrılarak malların insanlara fayda derecesine önem vermek, Ekonomik olayları tahlil ve ilkelerin araştırma tekniğini derinlikli geliştirerek ve matematiksel açıklamalara önem vermek.

NÖROEKONOMİ NE ANLAMA GELİR?

Nöroekonomi ekonomi, psikoloji, sinirbilim ve davranışsal ekonomi gibi çeşitli çalışma alanlarından unsurlar alan yeni bir disiplindir. Temel amacı, insanların ekonomi ile ilgili kararları nasıl aldıklarını incelemektir. Nöroekonomi, bireysel kanaatlerin neye göre şekillendiği üzerinde durur.

DAVRANIŞSAL EKONOMİ NE ANLAMA GELİR?

Davranışsal ekonomi, insan zihindeki ekonomik karar alma mekanizmalarının sosyal, zihni ve duygusal önyargılardan nasıl etkilendiği üzerine çalışır. Sosyal, zihni ve duygusal önyargıların nasıl etkilendiği araştırılırken, ağırlık günümüzde finans alanında teknik analiz, pazarlama gibi alanların özel ilgisini çeker. Bu kapsamda pazar fiyatlarının ve kaynak kullanımının neden değiştiği sorusu sorulur.

