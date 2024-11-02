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Neredeyse 'yeşil altın' niteliğinde! Dubai çikolatası Antep fıstığını karaborsaya düşürdü

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
02.11.2024 10:11
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Son dönemde poplüler olan Dubai çikolatası yok satıyor. Sosyal medyada viral olan çikolata hızla tüm market ve kafelerde satılmaya ve ilgi görmeye başladı. Çikolatanın içerisinde kullanılan Antep fıstığı ise karaborsaya düştü. Antep fıstığında arz-talep dengesinin bozulmasının ardından tarlada 150 lira olan ürünün kilosu, 3 bin lirayı gördü.

Neredeyse 'yeşil altın' niteliğinde! Dubai çikolatası Antep fıstığını karaborsaya düşürdü

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar sayesinde popülerleşen ve son dönemin en çok tüketilen ürünleri arasında yer alan Dubai çikolatası, Antep fıstığında arz-talep dengesinin bozulmasına sebep oldu. Çikolatanın yapımında bolca kullanılan Antep fıstığı ve tahine talep artınca bu ürünlerin fiyatı da bir hayli yükseldi.

Sosyal medyada viral olan, Antep fıstığı ve kadayıf dolgulu Dubai çikolatası marketlerde, butik işletmelerde, cafe ve pastanelerde kısacası her yerde kendine yer buldu.

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Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Eylül ayından itibaren fiyatı artan Antep fıstığı, 'yeşil altın' olarak anılmaya başlandı. Fıstık ezmesi ise adeta kara borsaya düştü.

Uzmanlar, yerel üreticilere ve piyasaya olumsuz etkileri olabilecek bu durumun sektörde yaratabileceği sıkıntılara dair uyarılarda bulundu.

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Ağustos ayında tarlada kilosu 150 TL'den alıcı bulan Antep fıstığı, raflarda 3 bin liraya kadar çıktı. Uzmanlar, yalnızca son iki ayda yüzde 70'e varan fiyat artışlarına dikkat çekerek, artan talebi öngören bazı stokçuların piyasayı kilitlediğini belirtiyor. Çok sayıda firma, Antep fıstığı ve ezmesini stoklayarak hem fiyatları yukarı çekiyor hem de ulaşılabilirliği sınırlıyor.

DUBAİ ÇİKOLATASI NEREDEN POPÜLER OLDU?

Dubai çikolatasının, antep fıstığı ezmesi ve künefe dolgulu sütlü çikolata tarifi Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) butik bir çikolata mağazasına ait. 9 yıldır Dubai'de yaşayan Mısır kökenli İngiliz Sarah Hamouda, hamileliği sırasında çikolata aşermesi üzerine aradığı tadı hiçbir çikolatada bulamayınca kendi tarifini geliştirdi. Hamouda, bir röportajında, Dubai çikolatasını yaparken baklavadan esinlendiğini belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
antep fıstığı Dubai
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