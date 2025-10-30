Neslim Güngen davasında ‘90 bin liralık krem’ şoku! ‘Anlam veremedim’

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Neslihan Güngen'in ‘Neslim' isimli güzellik merkezi üzerinden kara para akladığı ve naylon fatura düzenlediği iddiasıyla, aralarında Güngen ve eşi İnanç Güngen'in de bulunduğu 26 sanıklı davada MASAK raporu hazırlandı. 678 sayfalık raporda, İnanç Güngen'in dolaylı yoldan, ortağının hesaplarına kayıt dışı olarak aktarılan tutarların bir kısmının banka yolu ile şirket hesaplarına aktardığı, aktarılan tutarlarla ilişkili Güngen ve ortağının borçlu olmasına rağmen, şirketi borçlu gibi gösterdikleri aktarıldı.

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi olan ve ‘Neslim' adıyla tanınan Neslihan Güngen'in, ismini taşıyan ve sahip olduğu şirketler üzerinden vergi kaçırdığı, kara para akladığı ve naylon fatura keserek, rüşvet suçunu işlediği iddiasıyla hakkında 7 suçtan 154 yıla kadar hapis talebiyle, eşi İnanç Güney'in de aralarında bulunduğu 26 sanık hakkında, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından, sanıklar ve firmalarının gelir ilişkilerinin araştırılmasına yönelik 678 sayfalık rapor hazırlandı. Raporda, şüphelilerin ‘suç örgütü kurmak ve yönetmek', ‘suç örgütüne üye olmak', ‘örgüt faaliyeti kapsamında resmi belgede sahtecilik' başta olmak üzere toplam 5 suçtan, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçlar Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

1'ER VE 2'ŞER YIL ARAYLA ÇOK SAYIDA LÜKS ARAÇ ALIM SATIMI YAPTIĞI KAYITLARA GEÇTİ

Hazırlanan raporda, Neslim Güngen'in 3 şirkette ortaklığının olduğu 14 Ağustos 2018 tarihinde, Neslim Güngen Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi adını, Güngen'in 16 Ağustos 2022 tarihinden itibaren Neslim Güngen Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri Anonim Şirketi olarak değiştirdiği belirtildi. Güngen'in ayrıca çeşitli yıllarda, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Bakırköy ilçelerinden bina, mesken ve daire alım satımı yaptığı, Güngen'in 2008 ile 2022 tarihleri arasında 1'er ve 2'şer yıl arayla çok sayıda lüks araç alım satımı yaptığı kayıtlara geçti.

Öte yandan hazırlanan raporda, Güngen'in herhangi bir kripto para üyeliği kaydının bulunmadığı, çeşitli şans oyunlarında üyeliğinin olmasına rağmen herhangi bir para akışının olmadığı belirtildi.

İNANÇ GÜNGEN'E, KENDİSİ TARAFINDAN GÖNDERİLEN TOPLAM 60 MİLYON 316 BİN 336 LİRALIK TUTAR SORULDU

Neslim Güngen'in eşi İnanç Güngen hakkında yapılan tespitlere de yer verilen raporda, İnanç Güngen'in yönetim kurulu başkanı ve tek kanuni temsilcisi olduğu, NG Özel Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin kuruluşundan itibaren yüzde yüz paya sahip olan kişinin Güngen'in ortağı Birol K. olduğu aktarıldı. Ayrıca, İnanç Güngen'in çok sayıda motorlu taşıt, konut alım satımı, bankalardan çekilen çeşitli miktarlarda kredi bilgileri rapora eklendi. İnanç Güngen'e, 2021 yılından itibaren çeşitli kişi ve kurumlara farklı zamanlarda gönderdiği toplam 60 milyon 316 bin 336 liralık tutar vergi müfettişleri tarafından kendisine soruldu. Güngen ise bu tutarlarla ilgili olarak, "Şirketlerin giderlerine ilişkin şahsi hesabımdan yapılan ödemeler olabilir. Bir kısmın da ortak veya yöneticisi olduğum diğer şirketlere ait olabilir. Hepsini ayrı ayrı hatırlamıyorum. Bazıları şahsi borç alacak vereceği de olabilir" dedi.

İnanç Güngen'in annesi Memnune Güngen hakkında da MASAK tarafından mali araştırma yapıldığı, yapılan araştırmada ise Yasemin Kuaför ve Kuaför Malzemeleri şirketinin yüzde 25 ortağı olması dışında herhangi bir organizasyon içerisinde olmadığı, herhangi bir faaliyete rastlanmadığı belirtildi.

"250 MİLİLİTRE OLAN KIYMETLİ HİÇBİR İÇERİĞİ OLMAYAN, ÇATLAK KREMİ DİYE GEÇEN BİR SIVININ 9 TANESİNİ 810 BİN LİRAYA SATIYORDU"

Güngen'in ortağı olduğu belirlenen Birol K. hakkında yapılan MASAK araştırmasında ise, şahsın çeşitli şans oyunlarına üyeliğinin olduğu, ancak bir para akşının bulunmadığı belirtildi. Ayrıca Birol K., vergi müfettişleri tarafından alınan ifadesinde "Neslim Güngen'in şirketinde genel müdür olarak çalıştığım dönemde bazı muhasebe kayıtları dikkatimi çekti. Bu kayıtlar arasında Güngen'lere ait firmalar arasında tuhaf alım satımlar oluyordu. Bu firmalar arasında Cosmones Medikal cihaz ve krem satımları da vardı. Neslim Güngen, yüklü miktarda krem satışı yapıyordu. Cihaz üretmek için kurulan firmada neden krem satıldığını anlamlandıramıyordum. Cihaz üreten firmaya niçin güzellik merkezi deniyor anlamıyordum. Güngen'in satış yaptığı firmalara, nasıl tanesi 90 bin liradan krem sattığını veya satıldı olarak gösterdiğine anlam veremedim. Faturalarda, 250 mililitre bir kremin nasıl 90 bin liradan satışa sunuluyordu. Ayrıca, tanesi 250 mililitre olan, kıymetli hiçbir içeriği olmayan, çatlak kremi diye geçen bir sıvının 9 tanesini 810 bin liraya satıyordu" dedi.

GÜNGEN'İN, ORTAĞI BORÇLU OLDUĞU HALDE ŞİRKETİ BORÇLU GİBİ GÖSTERDİKLERİ BELİRTİLDİ

Hazırlanan MASAK raporunda, sanıkların ‘öncesinde işlenmiş bir suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' amacına hizmet edildiği yönünde bir bulguya rastlanılmadığı, Güngenlere ait olan Cosmones Medikal A.Ş. adına kredi çekebilmek için bankaya grup firmaları tarafından herhangi bir gerçekliğe dayanmayan faturalar kullanıldığı, bu yolla normal şartlarda çekilemeyecek bir kredinin çekilmesinin sağlandığı, bu eylemin ‘sahte belge ibraz edilerek nitelikli dolandırıcılık' ve ‘banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak amacıyla nitelikli dolandırıcılık' suçuna temas edildiği bilgisi yer aldı.

Öte yandan raporda İnanç Güngen'in, muhasebe sorumlusu Oğuzhan K. ile birlikte usulsüz kredi işlemleri neticesinde, Güngen'in şahsi banka hesaplarına aktarılan parayı hileli kayıtlarla, gayrimenkul ve araç alımında bulunarak, çeşitli yatırım hesaplarına aktardığı belirtildi. Ayrıca, İnanç Güngen'in, dolaylı yoldan ortağı Oğuzhan K.'nin hesaplarına kayıt dışı olarak aktarılan tutarların bir kısmının banka yolu ile şirket hesaplarına aktarılması ve aktarılan tutarlarla ilişkili, İnanç Güngen ve şirket ortağı Oğuzhan K.'nin, şirket ortağı borçlu olmasına rağmen, şirketi borçlu gibi gösterdikleri, bu nedenle ‘malvarlığı değerlerini gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde etme maksadıyla hareket edildiği, bunun sonucunda, Güngen ve ortağının fail olarak kabul edilebileceği aktarıldı.

Ayrıca, Neslim ve İnanç Güngen'in, muhasebe sorumlusu Oğuzhan K. tarafından tek bir şirket gibi sevk ve idare edildikleri, bu kişilerin gerçekleştirilen her eylemde fail oldukları belirtildi.

Kaynak: DHABu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır