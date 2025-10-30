FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Neslim Güngen davasında ‘90 bin liralık krem’ şoku! ‘Anlam veremedim’

Sosyal medya fenomeni Neslim Güngen ile eşinin de bulunduğu 26 sanıklı davada MASAK raporu hazırlandı. Güngen'in ortağı olduğu belirlenen Birol K.’nın ifadesinde “250 mililitre olan, kıymetli hiçbir içeriği olmayan, çatlak kremi diye geçen bir sıvının 9 tanesini 810 bin liraya satıyordu” şeklinde konuştu. Güngen ve ortağı borçlu olduğu halde, şirketi borçlu gibi gösterdikleri belirtildi.

Neslim Güngen davasında ‘90 bin liralık krem’ şoku! ‘Anlam veremedim’

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Neslihan Güngen'in ‘Neslim' isimli güzellik merkezi üzerinden kara para akladığı ve naylon fatura düzenlediği iddiasıyla, aralarında Güngen ve eşi İnanç Güngen'in de bulunduğu 26 sanıklı davada MASAK raporu hazırlandı. 678 sayfalık raporda, İnanç Güngen'in dolaylı yoldan, ortağının hesaplarına kayıt dışı olarak aktarılan tutarların bir kısmının banka yolu ile şirket hesaplarına aktardığı, aktarılan tutarlarla ilişkili Güngen ve ortağının borçlu olmasına rağmen, şirketi borçlu gibi gösterdikleri aktarıldı.

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi olan ve ‘Neslim' adıyla tanınan Neslihan Güngen'in, ismini taşıyan ve sahip olduğu şirketler üzerinden vergi kaçırdığı, kara para akladığı ve naylon fatura keserek, rüşvet suçunu işlediği iddiasıyla hakkında 7 suçtan 154 yıla kadar hapis talebiyle, eşi İnanç Güney'in de aralarında bulunduğu 26 sanık hakkında, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından, sanıklar ve firmalarının gelir ilişkilerinin araştırılmasına yönelik 678 sayfalık rapor hazırlandı. Raporda, şüphelilerin ‘suç örgütü kurmak ve yönetmek', ‘suç örgütüne üye olmak', ‘örgüt faaliyeti kapsamında resmi belgede sahtecilik' başta olmak üzere toplam 5 suçtan, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçlar Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Neslim Güngen davasında ‘90 bin liralık krem’ şoku! ‘Anlam veremedim’ 1

1'ER VE 2'ŞER YIL ARAYLA ÇOK SAYIDA LÜKS ARAÇ ALIM SATIMI YAPTIĞI KAYITLARA GEÇTİ

Hazırlanan raporda, Neslim Güngen'in 3 şirkette ortaklığının olduğu 14 Ağustos 2018 tarihinde, Neslim Güngen Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi adını, Güngen'in 16 Ağustos 2022 tarihinden itibaren Neslim Güngen Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri Anonim Şirketi olarak değiştirdiği belirtildi. Güngen'in ayrıca çeşitli yıllarda, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Bakırköy ilçelerinden bina, mesken ve daire alım satımı yaptığı, Güngen'in 2008 ile 2022 tarihleri arasında 1'er ve 2'şer yıl arayla çok sayıda lüks araç alım satımı yaptığı kayıtlara geçti.

Öte yandan hazırlanan raporda, Güngen'in herhangi bir kripto para üyeliği kaydının bulunmadığı, çeşitli şans oyunlarında üyeliğinin olmasına rağmen herhangi bir para akışının olmadığı belirtildi.

İNANÇ GÜNGEN'E, KENDİSİ TARAFINDAN GÖNDERİLEN TOPLAM 60 MİLYON 316 BİN 336 LİRALIK TUTAR SORULDU

Neslim Güngen'in eşi İnanç Güngen hakkında yapılan tespitlere de yer verilen raporda, İnanç Güngen'in yönetim kurulu başkanı ve tek kanuni temsilcisi olduğu, NG Özel Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi'nin kuruluşundan itibaren yüzde yüz paya sahip olan kişinin Güngen'in ortağı Birol K. olduğu aktarıldı. Ayrıca, İnanç Güngen'in çok sayıda motorlu taşıt, konut alım satımı, bankalardan çekilen çeşitli miktarlarda kredi bilgileri rapora eklendi. İnanç Güngen'e, 2021 yılından itibaren çeşitli kişi ve kurumlara farklı zamanlarda gönderdiği toplam 60 milyon 316 bin 336 liralık tutar vergi müfettişleri tarafından kendisine soruldu. Güngen ise bu tutarlarla ilgili olarak, "Şirketlerin giderlerine ilişkin şahsi hesabımdan yapılan ödemeler olabilir. Bir kısmın da ortak veya yöneticisi olduğum diğer şirketlere ait olabilir. Hepsini ayrı ayrı hatırlamıyorum. Bazıları şahsi borç alacak vereceği de olabilir" dedi.

Neslim Güngen davasında ‘90 bin liralık krem’ şoku! ‘Anlam veremedim’ 2

İnanç Güngen'in annesi Memnune Güngen hakkında da MASAK tarafından mali araştırma yapıldığı, yapılan araştırmada ise Yasemin Kuaför ve Kuaför Malzemeleri şirketinin yüzde 25 ortağı olması dışında herhangi bir organizasyon içerisinde olmadığı, herhangi bir faaliyete rastlanmadığı belirtildi.

"250 MİLİLİTRE OLAN KIYMETLİ HİÇBİR İÇERİĞİ OLMAYAN, ÇATLAK KREMİ DİYE GEÇEN BİR SIVININ 9 TANESİNİ 810 BİN LİRAYA SATIYORDU"

Güngen'in ortağı olduğu belirlenen Birol K. hakkında yapılan MASAK araştırmasında ise, şahsın çeşitli şans oyunlarına üyeliğinin olduğu, ancak bir para akşının bulunmadığı belirtildi. Ayrıca Birol K., vergi müfettişleri tarafından alınan ifadesinde "Neslim Güngen'in şirketinde genel müdür olarak çalıştığım dönemde bazı muhasebe kayıtları dikkatimi çekti. Bu kayıtlar arasında Güngen'lere ait firmalar arasında tuhaf alım satımlar oluyordu. Bu firmalar arasında Cosmones Medikal cihaz ve krem satımları da vardı. Neslim Güngen, yüklü miktarda krem satışı yapıyordu. Cihaz üretmek için kurulan firmada neden krem satıldığını anlamlandıramıyordum. Cihaz üreten firmaya niçin güzellik merkezi deniyor anlamıyordum. Güngen'in satış yaptığı firmalara, nasıl tanesi 90 bin liradan krem sattığını veya satıldı olarak gösterdiğine anlam veremedim. Faturalarda, 250 mililitre bir kremin nasıl 90 bin liradan satışa sunuluyordu. Ayrıca, tanesi 250 mililitre olan, kıymetli hiçbir içeriği olmayan, çatlak kremi diye geçen bir sıvının 9 tanesini 810 bin liraya satıyordu" dedi.

GÜNGEN'İN, ORTAĞI BORÇLU OLDUĞU HALDE ŞİRKETİ BORÇLU GİBİ GÖSTERDİKLERİ BELİRTİLDİ

Hazırlanan MASAK raporunda, sanıkların ‘öncesinde işlenmiş bir suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' amacına hizmet edildiği yönünde bir bulguya rastlanılmadığı, Güngenlere ait olan Cosmones Medikal A.Ş. adına kredi çekebilmek için bankaya grup firmaları tarafından herhangi bir gerçekliğe dayanmayan faturalar kullanıldığı, bu yolla normal şartlarda çekilemeyecek bir kredinin çekilmesinin sağlandığı, bu eylemin ‘sahte belge ibraz edilerek nitelikli dolandırıcılık' ve ‘banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak amacıyla nitelikli dolandırıcılık' suçuna temas edildiği bilgisi yer aldı.

Öte yandan raporda İnanç Güngen'in, muhasebe sorumlusu Oğuzhan K. ile birlikte usulsüz kredi işlemleri neticesinde, Güngen'in şahsi banka hesaplarına aktarılan parayı hileli kayıtlarla, gayrimenkul ve araç alımında bulunarak, çeşitli yatırım hesaplarına aktardığı belirtildi. Ayrıca, İnanç Güngen'in, dolaylı yoldan ortağı Oğuzhan K.'nin hesaplarına kayıt dışı olarak aktarılan tutarların bir kısmının banka yolu ile şirket hesaplarına aktarılması ve aktarılan tutarlarla ilişkili, İnanç Güngen ve şirket ortağı Oğuzhan K.'nin, şirket ortağı borçlu olmasına rağmen, şirketi borçlu gibi gösterdikleri, bu nedenle ‘malvarlığı değerlerini gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde etme maksadıyla hareket edildiği, bunun sonucunda, Güngen ve ortağının fail olarak kabul edilebileceği aktarıldı.

Ayrıca, Neslim ve İnanç Güngen'in, muhasebe sorumlusu Oğuzhan K. tarafından tek bir şirket gibi sevk ve idare edildikleri, bu kişilerin gerçekleştirilen her eylemde fail oldukları belirtildi.
Kaynak: DHABu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Spot piyasada elektrik fiyatlarıSpot piyasada elektrik fiyatları
Bodrum'da kruvaziyer turizmi devam ediyorBodrum'da kruvaziyer turizmi devam ediyor

Anahtar Kelimeler:
Neslim Güngen mahkeme dava fenomen MASAK krem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

MYNET ÖZEL | Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 29 Ekim resepsiyonu! CHP, İYİ Parti ve DEM yer almadı: Babacan, Davutoğlu ve Erbakan katıldı

Arda Turan'a Ukrayna Kupası'nda büyük şok!

Arda Turan'a Ukrayna Kupası'nda büyük şok!

Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Ağlayarak kötü haberi verdi! Dua istedi

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.