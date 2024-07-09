Netflix bir kez daha zam yaptı! 2024 Netflix güncel abonelik fiyatları!

Türkiye’de yayın hayatına 2016 yılında başlayan Netflix, her yıl olduğu gibi bu yıl da zam yapmıştı. Ancak 2024 yılında ikinci kez zam yapmasıyla tüm abonelik fiyatlarında yüzde 40 zam artışı olduğu gözlendi. Yeni yapılan zamlarla birlikte bu yıl Netflix yüzde 300 zam oranıyla kendi rekorunu kırdı.

Netflix’in güncel abonelik fiyatları ise şu şekilde;

Temel Plan: Aylık 149.99 TL

Standart Plan: Aylık 229.99 TL

Özel Plan: Aylık 299.99 TL

YENİ ABONELER GÜNCEL FİYATLARLA İZLEYEBİLECEK

Yeni kullanıcılar sisteme ilk kez giriş yaptıklarında bu güncel fiyatlar aboneliklerini başlatabilecek. Yapılan zamlar mevcut aboneliklerin tamamına otomatik olarak yansıyacak. Aynı zamanda Netflix güncel fiyatlar hakkında bilgilendirme maili ileterek, kullanıcıların yeni abonelik fiyatlarından haber olmasını sağlayacak.







