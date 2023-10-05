NETFLIX'E ZAM İDDİASI! Netflix'e zam mı geldi, üyelik ücretleri ne kadar oldu? Temel, standart, özel plan abonelik ücretleri!

Netflix'in abonelik ücretlerine zam geldiği öne sürüldü. Başta Twitter (X) olmak üzere sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulunan kullanıcılar Netflix zammı sonrası temel, standart ve özel paketlerin fiyatlarında artış yaşandığını vurguladı. Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya'da bulunan popüler dijital platformun Türkiye için belirlediği fiyatlar vatandaşlar tarafından merak edildi. İşte, zam iddiaları sonrası Netflix abonelik ücretleri...

NETFLİX FİYATINA ZAM GELDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Netflix fiyatına zam geldiği öne sürüldü.

Twitter'da (X) yapılan bazı paylaşımlarda, Netflix üyeleri kendilerine gelen bir e-posta ile fiyat artışının yansıdığını çne sürdü. Sosyal medyadaki paylaşımlara göre Netflix'te Standart Paket'in fiyatı 149,99 TL oldu.

NETFLIX'E ZAM MI GELDİ?

Netflix'in resmi internet sitesindeki 'Netflix'in maliyeti nedir?' kısmında yer alan ifadeler ise şu şekilde:

"Netflix'i akıllı telefonunuz, tabletiniz, Akıllı TV'niz, dizüstü bilgisayarınız veya yayın cihazınızda sabit bir aylık ücretle izleyin. Aylık plan ücretleri 99,99 TL ile 199,99 TL arasında değişmektedir. Ekstra maliyet yok, sözleşme yok."

NETFLIX FİYATLARI 2023 GÜNCEL

Netflix temel plan fiyatı: 99,99 TL

Netflixstandart plan fiyatı: 149.99 TL’ye,

Netflix özel plan fiyatı: 199.99 TL

NETFLİX ABONELİK ÇEŞİTLERİ

Temel Plan: Tek cihaz, 720p HD çözünürlük

Standart Plan: 2 cihaz, 1080p tam HD çözünürlük

Özel Plan: 4 cihaz, Ultra HD çözünürlük

NETFLİX PAKET DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?

Netflix'te üyelik paketini değiştirmek için uygulamada ya da web sitesi üzerinden profilinize girin.

Uygulama ana ekranı açıldıktan sonra uygulama ana ekranının sağ alt köşesinde bulunan 'Daha Fazla' seçeneğine tıklayarak buradaki başlıklardan 'Hesap' başlığını seçin.

Hesap seçeneği eğer bilgisayardan giriyorsanız internet tarayıcınızda, akıllı telefonunuzdan giriyorsanız mobil tarayıcınızda açılacaktır.

Bu ekranda hesabınızla ilgili tüm ayarları yapabilirsiniz. Hesap e-posta adresini değiştirme, şifresini değiştirme ve ödeme yöntemlerini değiştirme gibi birçok özelliği bu ekrandan yapabilirsiniz.

Bu ekrandaki seçeneklerden 'Plan Ayrıntıları' başlığının altındaki 'Planı Değiştir' seçeneğine tıklayarak işleme devam edin.

'Planı Değiştir' seçeneğini tıkladıktan sonra karşınıza üç tane Netflix üyelik paketi isimleri ve özellikleri çıkacak. Yanında tik işareti olan şu anda kullanmakta olduğunuz paketi belirtir. Değiştirmek istediğiniz paketi seçebilirsiniz.

Seçtiğiniz paketin ödemesi, fatura kesim tarihiniz geldiğinde yapılır ve ödeme planı da bu tarihte değişir

