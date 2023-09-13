FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. NETFLIX FİYATINA ZAM 2023: Netflix abonelik ücreti ne kadar oldu? Zam sonrası temel, standart ve özel plan abonelik ücretleri!

NETFLIX FİYATINA ZAM 2023: Netflix abonelik ücreti ne kadar oldu? Zam sonrası temel, standart ve özel plan abonelik ücretleri!

13.09.2023 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix abonelik ücreti gelen zam ile birlikte değişti. Merkezi Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya'da bulunan popüler dijital platformun Türkiye için belirlediği fiyatlar merak edildi. Birçok kişi arama motorlarında temel plan, standart plan ve özel plan fiyatını araştırıyor. Peki, Netflix abonelik ücreti ne kadar oldu? İşte, Eylül ayında gelen zam sonrası Netflix abonelik ücretleri...

NETFLIX FİYATINA ZAM 2023: Netflix abonelik ücreti ne kadar oldu? Zam sonrası temel, standart ve özel plan abonelik ücretleri!

Netflix'in abonelik ücretlerine zam yapıldı. Netflix zammı sonrası temel, standart ve özel paketlerin fiyatlarında artış meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya'da bulunan popüler dijital platformun Türkiye için belirlediği fiyatlar vatandaşlar tarafından merak edildi. İşte, zam sonrası Netflix abonelik ücretleri...

k

NETFLİX FİYATINA ZAM

Netflix Türkiye abonelik ücretlerine zam yaptı. Böylelikle temel, standart ve özel planın fiyatları değişti.

Netflix temel plan fiyatı: 99,99 TL
Netflixstandart plan fiyatı: 149.99 TL’ye,
Netflix özel plan fiyatı: 199.99 TL

netflix

NETFLİX ABONELİK ÇEŞİTLERİ

Temel Plan: Tek cihaz, 720p HD çözünürlük
Standart Plan: 2 cihaz, 1080p tam HD çözünürlük
Özel Plan: 4 cihaz, Ultra HD çözünürlük

k2

NETFLİX PAKET DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?

Netflix'te üyelik paketini değiştirmek için uygulamada ya da web sitesi üzerinden profilinize girin.

Uygulama ana ekranı açıldıktan sonra uygulama ana ekranının sağ alt köşesinde bulunan 'Daha Fazla' seçeneğine tıklayarak buradaki başlıklardan 'Hesap' başlığını seçin.

Hesap seçeneği eğer bilgisayardan giriyorsanız internet tarayıcınızda, akıllı telefonunuzdan giriyorsanız mobil tarayıcınızda açılacaktır.

Bu ekranda hesabınızla ilgili tüm ayarları yapabilirsiniz. Hesap e-posta adresini değiştirme, şifresini değiştirme ve ödeme yöntemlerini değiştirme gibi birçok özelliği bu ekrandan yapabilirsiniz.

Bu ekrandaki seçeneklerden 'Plan Ayrıntıları' başlığının altındaki 'Planı Değiştir' seçeneğine tıklayarak işleme devam edin.

'Planı Değiştir' seçeneğini tıkladıktan sonra karşınıza üç tane Netflix üyelik paketi isimleri ve özellikleri çıkacak. Yanında tik işareti olan şu anda kullanmakta olduğunuz paketi belirtir. Değiştirmek istediğiniz paketi seçebilirsiniz.

Seçtiğiniz paketin ödemesi, fatura kesim tarihiniz geldiğinde yapılır ve ödeme planı da bu tarihte değişir

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
REEDER kaç lot verir, halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı? REEDER kaç lot verir, halka arz ne zaman, eşit mi oransal mı?
Emekli maaşları ile ilgili Bakan Şimşek konuştu, kulisler hareketlendi!Emekli maaşları ile ilgili Bakan Şimşek konuştu, kulisler hareketlendi!
Motorin litre fiyatları 40 lirayı aştı! Motorin litre fiyatları 40 lirayı aştı!
Anahtar Kelimeler:
Netflix netflix fiyat netflix fiyat listesi netflix üyelik iptali netflix zam

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Acun Ilıcalı yeni bir isim daha açıkladı! Bir şampiyon daha dönüyor

Acun Ilıcalı yeni bir isim daha açıkladı! Bir şampiyon daha dönüyor

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Müstehcen mesajlar göndererek taciz etti! Savunması şaşkına çevirdi

Müstehcen mesajlar göndererek taciz etti! Savunması şaşkına çevirdi

14 yaşındaki kıza 11 kişi tecavüz etti! Yetmedi diri diri yakıldı

14 yaşındaki kıza 11 kişi tecavüz etti! Yetmedi diri diri yakıldı

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.