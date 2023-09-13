NETFLIX FİYATINA ZAM 2023: Netflix abonelik ücreti ne kadar oldu? Zam sonrası temel, standart ve özel plan abonelik ücretleri!

Netflix'in abonelik ücretlerine zam yapıldı. Netflix zammı sonrası temel, standart ve özel paketlerin fiyatlarında artış meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya'da bulunan popüler dijital platformun Türkiye için belirlediği fiyatlar vatandaşlar tarafından merak edildi. İşte, zam sonrası Netflix abonelik ücretleri...

NETFLİX FİYATINA ZAM

Netflix Türkiye abonelik ücretlerine zam yaptı. Böylelikle temel, standart ve özel planın fiyatları değişti.

Netflix temel plan fiyatı: 99,99 TL

Netflixstandart plan fiyatı: 149.99 TL’ye,

Netflix özel plan fiyatı: 199.99 TL

NETFLİX ABONELİK ÇEŞİTLERİ

Temel Plan: Tek cihaz, 720p HD çözünürlük

Standart Plan: 2 cihaz, 1080p tam HD çözünürlük

Özel Plan: 4 cihaz, Ultra HD çözünürlük

NETFLİX PAKET DEĞİŞTİRME NASIL YAPILIR?

Netflix'te üyelik paketini değiştirmek için uygulamada ya da web sitesi üzerinden profilinize girin.

Uygulama ana ekranı açıldıktan sonra uygulama ana ekranının sağ alt köşesinde bulunan 'Daha Fazla' seçeneğine tıklayarak buradaki başlıklardan 'Hesap' başlığını seçin.

Hesap seçeneği eğer bilgisayardan giriyorsanız internet tarayıcınızda, akıllı telefonunuzdan giriyorsanız mobil tarayıcınızda açılacaktır.

Bu ekranda hesabınızla ilgili tüm ayarları yapabilirsiniz. Hesap e-posta adresini değiştirme, şifresini değiştirme ve ödeme yöntemlerini değiştirme gibi birçok özelliği bu ekrandan yapabilirsiniz.

Bu ekrandaki seçeneklerden 'Plan Ayrıntıları' başlığının altındaki 'Planı Değiştir' seçeneğine tıklayarak işleme devam edin.

'Planı Değiştir' seçeneğini tıkladıktan sonra karşınıza üç tane Netflix üyelik paketi isimleri ve özellikleri çıkacak. Yanında tik işareti olan şu anda kullanmakta olduğunuz paketi belirtir. Değiştirmek istediğiniz paketi seçebilirsiniz.

Seçtiğiniz paketin ödemesi, fatura kesim tarihiniz geldiğinde yapılır ve ödeme planı da bu tarihte değişir

