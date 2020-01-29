NetWork'ten Sevgililer Günü koleksiyonu

İSTANBUL(AA) - NetWork, Sevgililer Günü için koleksiyon hazırladı.

NetWork'ten yapılan açıklamaya göre, NetWork'ün Sevgililer Günü için sınırlı sayıda ürettiği koleksiyon, ilhamını, Matrix filminden ve filmin ikonik deri kostümlerinden alıyor.

NetWork'ün Sevgililer Günü için tasarladığı kadın koleksiyonunda, anvelop ve oversize deri elbiseler, deri bralette'ler ve tulumlar öne çıkan parçaları arasında yer alıyor.

NetWork'ün Sevgililer Günü erkek koleksiyonunda deri trençkotları, ceket ve pantolonları, siyah oversize trikolar ve balıkçı yaka kazaklar tamamlıyor.

