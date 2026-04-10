New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, enflasyonun martta hızlandığını gösteren verilere rağmen haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yatay seyirle 48.199,39 puan oldu.

S&P 500 endeksi yüzde 0,21 artışla 6.839,24 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,4 kazançla 22.913,91 puana çıktı.

Orta Doğu'daki geçici ateşkese yönelik gelişmeler yatırımcıların odağında yer almaya devam ederken, enflasyonun martta hızlandığına işaret eden veriler sonrasında pay piyasalarının açılışında pozitif seyir izlendi.

İsrail'in Lübnan'a saldırılarının devam etmesi ve İran'ın ateşkes ihlal açıklamalarının ardından artan risk algısı, yarın yapılacak ilk diplomatik temaslar öncesinde yerini uzlaşı iyimserliğine bıraktı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol tankerlerinden ücret aldığı yönündeki haberlere ilişkin Tahran'a, "Öyle olmasa iyi olur, ancak eğer ücret alıyorlarsa buna hemen son verseler iyi olur." çağrısında bulundu.

Petrol fiyatları, küresel petrol taşımacılığı için önemli bir güzergah olan Hürmüz Boğazı'nın çevresindeki süren gerilimler dolayısıyla savaş öncesi seviyelerinin üzerinde kalmaya devam etti.

Brent petrolün varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 0,1 azalarak 95,82 dolar olurken, aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 0,5 artışla 98,40 dolara yükseldi.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,9, yıllık bazda yüzde 3,3 arttı.

Ülkede TÜFE, enerji maliyetlerindeki tırmanmanın etkisiyle martta Haziran 2022'den bu yana en yüksek aylık artışını kaydetti. ABD'de enflasyon, yıllık bazda da Mayıs 2024'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ŞOK'a Samsung çamaşır kurutma makinesi geliyor! ŞOK'a Samsung çamaşır kurutma makinesi geliyor!
ABD'de enflasyon hızlandı! Martta sert yükselişABD'de enflasyon hızlandı! Martta sert yükseliş

En Çok Okunan Haberler
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

