Altının ons fiyatı faiz baskısıyla geriledi

Altının ons fiyatı, Orta Doğu'daki savaşa ilişkin diplomatik belirsizlikler ve merkez bankalarının faiz artırımı beklentileriyle yüzde 2'den fazla düştü.

Spot piyasada altının ons fiyatı bugün yüzde 2,42 azalışla 4 bin 600 doların altına indi. Böylece altın, 6 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Altındaki düşüşe paralel olarak gümüş fiyatlarında da sert kayıplar görüldü. Gümüşün ons fiyatı spot piyasada yüzde 6’dan fazla düşüşle 77 dolar seviyesine geriledi.

Analistler, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Pekin'de gerçekleşen zirveden somut bir sonuç çıkmamasının küresel belirsizliği artırdığını belirterek, yatırımcı beklentilerinin karşılanmaması üzerine petrol fiyatlarının cuma günü yeniden yükselişe geçtiğini hatırlattı.

Bu durumun küresel enflasyon baskısını besleyerek merkez bankalarının para politikalarını sıkı tutacağı beklentisini güçlendirdiğini kaydeden analistler, Orta Doğu’da şubat ayı sonunda başlayan savaştan bu yana değişen faiz beklentilerinin altın fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

Analistler, mevcut durumda ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerini askıya alacağını, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) ise faiz artırımlarına devam edeceğini öngörüyor.

Bu arada, değerli metallerin dolar cinsinden fiyatlanması nedeniyle doların diğer para birimleri karşısında değer kazanması da fiyatları aşağı çekiyor. Güçlü dolar, farklı para birimi kullanan yatırımcılar için maliyetleri artırarak küresel talebi zayıflatıyor.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.666,38
6.667,31
% -1.86
15:54
Ons Altın / TL
206.714,21
206.760,61
% -2.16
16:09
Ons Altın / USD
4.538,88
4.539,50
% -2.4
16:09
Çeyrek Altın
10.666,20
10.901,06
% -1.86
15:54
Yarım Altın
21.262,80
21.799,00
% -1.88
15:54
Ziynet Altın
42.658,91
43.464,68
% -1.88
15:54
Cumhuriyet Altını
44.181,00
44.846,00
% -1.98
15:36
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

