Altının ons fiyatı faiz baskısıyla geriledi

Spot piyasada altının ons fiyatı bugün yüzde 2,42 azalışla 4 bin 600 doların altına indi. Böylece altın, 6 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Altındaki düşüşe paralel olarak gümüş fiyatlarında da sert kayıplar görüldü. Gümüşün ons fiyatı spot piyasada yüzde 6’dan fazla düşüşle 77 dolar seviyesine geriledi.

Analistler, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Pekin'de gerçekleşen zirveden somut bir sonuç çıkmamasının küresel belirsizliği artırdığını belirterek, yatırımcı beklentilerinin karşılanmaması üzerine petrol fiyatlarının cuma günü yeniden yükselişe geçtiğini hatırlattı.

Bu durumun küresel enflasyon baskısını besleyerek merkez bankalarının para politikalarını sıkı tutacağı beklentisini güçlendirdiğini kaydeden analistler, Orta Doğu’da şubat ayı sonunda başlayan savaştan bu yana değişen faiz beklentilerinin altın fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti.

Analistler, mevcut durumda ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerini askıya alacağını, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) ise faiz artırımlarına devam edeceğini öngörüyor.

Bu arada, değerli metallerin dolar cinsinden fiyatlanması nedeniyle doların diğer para birimleri karşısında değer kazanması da fiyatları aşağı çekiyor. Güçlü dolar, farklı para birimi kullanan yatırımcılar için maliyetleri artırarak küresel talebi zayıflatıyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır