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Nijer'in para birimi nedir? Nijer'in para biriminin kodu ve sembolü

Nijer Cumhuriyeti sınır komşuları bulunan ama denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Ülkenin ismi Afrika’daki büyük bir nehir olan Nijer Nehri'nden gelmektedir. Kuzeydoğusunda Libya, kuzeybatısında Cezayir, doğusunda Çad, güneyinde Nijerya, güneybatısında Benin ile Burkina Faso bulunmaktadır.

Nijer'in para birimi nedir? Nijer'in para biriminin kodu ve sembolü
Ferhan Petek

Nijer, mevcut toplumu ile çok uzun süredir birbirlerinden bağımsız olarak yaşam sürmüş çeşitli etnik grupların tek bir devlet altında toplanarak yaşadıkları kısa bir dönemi karşılayan bir çeşitliliğe sahip bir ülkedir. Başkenti ve en büyük olan şehri Niamey’dir. Askeri cunta yönetimi altında olan üniter yarı başkanlık sistemi cumhuriyeti ile yönetilmektedir.

Nijer'in para birimi nedir?

Nüfusu tahmini olarak 23.196.002 civarındadır. Yüzölçümü ise 1.267.000 kilometrekare olan ülke Fransa’dan bağımsızlığını 3 ağustos 1960 tarihinde kazanmıştır. Resmi dil olarak Fransızca dilinin kabul edildiği ülkede para birimi diğer bazı ülkeler gibi Batı Afrika CFA frangı olmuştur. Afrika kıtası üzerinde yer alan Nijer ülkesinin ortasında Air Dağları bulunmaktadır.

Ülkenin batı kısmında kuzeyinde ve güneyinde birçok sayıda çöl bulunmaktadır. Tenere Çölü ülkenin en büyük çölü olma özelliğine sahiptir. İklimi genel olarak sıcak ve kurak olmakla birlikte temmuz ile ağustos aylarında yağışlar görülür.

Nijer'in para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Bazı para birimleri birden fazla ülke ya da ada tarafından kullanabilmektedir. Batı Afrika CFA frangı, birden fazla ülkede kullanılan ve resmi olarak geçerliliği bulunan bir para birimdir. Benin, Burkina Faso, Mali, Fildişi Sahili, Senegal, Nijer, Togo ülkelerinde kullanılan bu para birimi ISO (Uluslararası Standartlar Teşkilatı) 4217 para birimi standardına göre diğer para birimleri gibi üç haneli kod ile kısaltılmıştır.

Nijer ülkesinde para birimi olarak Batı Afrika CFA Frangı kullanılmaktadır. Bir adet Batı Afrika CFA frangı alt birimi olan centimeye bölünür. Bu da 100 centime frangına karşılık olduğu anlamına gelir. Birden fazla ülkede kullanılan bu apra biriminin ISO 4217 standartlarına göre kısaltılmış kodu XOF’dir. Dünya genelinde para piyasalarında bu para birimi bu kod ile işlem görür.

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Nijer para
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