Nijerya'nın para birimi nedir? Nijerya'nın para biriminin kodu ve sembolü

Kısaca Nijerya adı ile anılan ülkenin başkenti Abuja şehridir. Ülkede resmi dil olarak İngilizce dili kabul edilmiştir. Demonimini Nijeryalıların oluşturduğu ülke federal başkanlık sistem ile yönetilmektedir. Tanınması 1 Ekim 1960 tarihinde gerçekleşmiştir. Ülkede cumhuriyetin ilanı ise 1 Ekim 1963 tarihinde gerçekleşmiştir.

Nijerya'nın para birimi nedir?

Toplam yüzölçümü 923.768 kilometrekare olan ülkenin nüfusu yaklaşık olarak 230.842.743 civarındadır. Para birimi olarak naira kabul edilmiştir. Sömürge öncesi ve sonrası dönemler yaşayan ülke geniş bir tarihçeye de sahiptir. 1954 yılında anayasa ilan edilmiş ve ülke merkezi bir hükümete bağlanmıştır. Bu sayede halk birçok kanuni hak da kazanmıştır.

Tropikal iklimin etkisinde olan Nijerya’da yüksek sıcaklıklar gözlemlenmektedir. Yıllık olarak ortalama yağış miktarı farklı bölgelerde farklı şekilde görülür. Savana bölgesinde yılda ortalama olarak en çok ağustos ayında 1000 mm kadar yağış yaşanır. Genel olarak yıllık yağış miktarı ortalama 1000 ya da 1500 mm civarında seyreder.

Nüfus açısından dünya genelinde yedinci sırada olan Nijerya, genel olarak Avrupalı olan Hristiyanlara ev sahipliği yapmaktadır. Federal bağımsız bir cumhuriyettir ve federe devlet statüsünde 36 eyaleti vardır.

Nijerya'nın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

Nijerya Nairası, Nijerya’da kullanılan resmi para birimidir. Alt birimi kobodur ve bir Nijerya Nairası 100 adet koboya bölünebilmektedir.

Uluslararası Standartlar Teşkilatı’na göre ISO 4217 para birimi kodları bulunur. Her devletin kullandığı para biriminin üç haneli bir kısaltması ve kodu vardır. Bu kısaltmalar ISO 4217 standartlarına göre düzenlenmektedir.

ISO 4217 standardına göre Nijerya Nairası'nın üç haneli para birimi kodu NGN olarak belirlenmiştir. Para biriminin sembolü ise ₦ şeklinde ifade edilir. Bu sayede evrensel olarak kabul gören kod ile döviz bürolarında ya da finansal işlemlerde Nijerya Nairası, bu simge ile ve bu kod ile işlem görmektedir.