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Nisan ayında kartlarla yapılan ödemeler yüzde 72 arttı

18.05.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile nisan ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artarak 117 milyar TL oldu.

Nisan ayında kartlarla yapılan ödemeler yüzde 72 arttı

BKM, nisan ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı.

Buna göre, nisan ayı sonunda Türkiye’de 78,7 milyon adet kredi kartı, 141,1 milyon adet banka kartı ve 47,8 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor.

2020 yılının nisan ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 11'lik, banka kartı adedinde yüzde 3'lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 42'lik artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 267,6 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 artış gösterdi.

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile nisan ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artarak 117 milyar TL oldu.

Kartlı ödemelerde yaşanan yüksek büyümede, 2020'nin nisan ayında salgının ilk günlerinde alınan tedbirlerle beraber kartlı ödemelerde meydana gelen yavaşlama (baz etkisi) etkili oldu.

Nisan ayında ödemelerin 96,4 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken 18,5 milyar TL'sinde banka kartları, 1,6 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 70, banka kartı ile ödemelerde yüzde 73 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 433 olarak gerçekleşti.

ÖDEME TUTARI YÜZDE 83 ARTTI

İnternetten kartlı ödeme tutarı nisan ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 83 artarak 29 milyar TL'yi geçti. İnternetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı ise yüzde 24 oldu. Yani her 4 TL kartlı ödemeden 1 TL'si internetten gerçekleşti.

HER 5 TL ÖDEMENİN 1 TL'Sİ ELEKTRONİK EŞYA SEKTÖRÜNDE

İnternetten kartlarla yapılan ödemelerin sektör dağılımı incelendiğinde en fazla ödeme tutarının 5,6 milyar TL ile elektronik eşya sektöründe olduğu görülüyor. Elektronik eşya sektörünün, internetten kartlarla yapılan tüm ödemeler (29,2 milyar TL) içindeki payı ise yüzde 19 oldu. Farkı bir ifadeyle internetten kartlarla yapılan her 5 TL ödemenin 1 TL'si bu sektörde görüldü.

Elektronik eşya sektörünü 4,1 milyar TL ve yüzde 14 pay ile market/gıda, 1,9 milyar TL ve yüzde 7 pay ile kamu-vergi ödemeleri, 1,7 milyar TL ve yüzde 6'şar pay ile giyim ve aksesuar ile yapı malzemeleri sektörleri takip etti.

GEÇEN YILIN 3 KATI

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sunan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 7 Mayıs 2021 tarihinden itibaren 350 TL'ye çıkartıldı. Artık temassız ödemeler 350 TL'ye kadar şifresiz, bu tutar üzerindeki işlemler ise temassız ve şifreli olarak yapılabiliyor. Bu sayede kullanıcılar artık daha yüksek tutarlı ödemeleri de çok daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Nisan ayındaki temassız ödeme adedinin 2020 yılının aynı dönemine göre 3 katına ulaşmış olması da temassız ödemenin her geçen gün daha çok tercih edildiğini ortaya koydu. Nisan ayında mağaza içi yapılan ödemelerin yüzde 49’unun yani her 2 kartlı ödemeden 1'inin temassız olarak yapıldığı gözlemlenirken günlük temassız ödeme adedi ise 8 milyon adedi geçti.

Temassız ödemeler sadece kart kullanıcılarına değil işyeri sahiplerine de büyük kolaylık sağlıyor. Kullanıcı tarafındaki yaygınlaşmayla beraber işyeri tarafında da temassız dönüşüm hızla devam ederken bugün her 4 terminalden 3'ünde temassız ödeme yapılabiliyor.

En çok temassız işlem yapılan işyerlerinin ise sırasıyla market-gıda, yemek, akaryakıt ve sağlık/kozmetik sektörlerinde yer aldığı görülüyor.

Kaynak: AA

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