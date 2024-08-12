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  4. Nisan'da zirve yapmıştı, iki aydır yerinde sayıyor: Bankada parası olanlar, yatırım yapacaklar dikkat! Ne yaptıysa olmadı, mevduat faizlerinde ibre takılı kaldı

Nisan'da zirve yapmıştı, iki aydır yerinde sayıyor: Bankada parası olanlar, yatırım yapacaklar dikkat! Ne yaptıysa olmadı, mevduat faizlerinde ibre takılı kaldı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
12.08.2024 07:49
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Merkez Bankası’nın adımları Türk Lirası mevduat faizi hariç tüm faizleri yükseltti. Son iki aydır 3 aya kadar vadeli 50 bin liraya kadar mevduata verilen faiz oranları yüzde 45 seviyelerinde kaldı. TL mevduatta zirve ise 19 Nisan haftasında yaşanmıştı.

Bazı bankalarda yüzde 52 oranı görülse de bazı bankalarda yüzde 40-45 arası değişen faiz oranları yaklaşık son iki aydır değişmiyor. Merkez Bankası’nın enflasyonla mücadele kapsamında ana enstrümanlarından biri TL’nin reel olarak değerlenmesi. Bu nedenle hem faizler yüksek kalıyor hem de döviz kurlarında aşırı yükseliş sınırlanıyor.

Net fonlamanın negatif olması nedeniyle sterilizasyon araçlarını artıran Merkez Bankası geçen haftanın son işlem günü itibariyle net fonlamanın 50.4 milyar lirayı aşacak şekilde pozitife dönmesini sağladı. Piyasada gösterge faiz olan TLREF faizi de yüzde 50’nin altındaki seviyesinden yükseldi ve yine geçen haftanın son işlem günü itibariyle yüzde 52,34’e çıktı. Ekonomi Gazetesi’nde yer alan habere göre, tüm bunların pozitifliği ise TL mevduat faizlerine yansımış görünmüyor.

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MEVDUAT FAİZLERİ YERİNDE SAYIYOR

Özellikle 50 bin liraya kadar standart TL mevduata verilen faiz oranı oldukça önemli. Yıla yüzde 40’ın altında başlayan 3 aya kadar vadeli 50 bin liraya kadar tasarrufa verilen TL mevduat faiz oranı Mart’taki sürpriz politika faizi artışının ardından yüzde 50’nin üzerine çıktı. Ancak bu oran korunamadı ve Mayıs ortasında yüzde 45’in altına düşen TL mevduat faiz oranları Mayıs sonunda atılan adımlarla yüzde 50’ye yaklaştı. Haziran ve Temmuz ayları ise standart TL mevduat faizi için yatay geçti. Yüzde 45-46 seviyeleri aşılamayan TL mevduat faiz oranları Ağustos’un ilk haftasında da yüzde 45 seviyesinde takıldı kaldı.

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19 NİSAN HAFTASINDA FAİZ ORANLARI ZİRVE YAPTI

Merkez Bankası'nın yüksek tasarruf miktarlarına veriler faiz oranlarını da içerek ortalama faiz oranlarını verdiği istatistiklere göre de 2 Ağustos haftasında 3 aya kadar vadeli TL mevduat faiz oranı yüzde 59,07'ye düştü. Bir önceki hafta oran yüzde 59,25 seviyesindeydi.

Merkez Bankası'nın verileri en yüksek oranın yüzde 68,88 ile 19 Nisan haftasında verildiğini gösterdi. Bu veriler yüksek seyretse de bankaların 50 bin liralık tasarrufa 3 aya kadar vadeli mevduat faizleri bu oranlara hiç yaklaşmadı. Merkez Bankası hem kur korumalı mevduatta çözülme hem de standart TL mevduatın toplam içindeki payının artmasını istiyor.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri standart TL mevduatın toplam mevduat içindeki payının yüzde 50’nin üzerinde olduğunu ortaya koyuyor. BDDK haftalık verilerinden yapılan hesaplamalara göre Temmuz’un son haftasında yüzde 52,35'e kadar yükselen standart TL mevduatın toplam mevduat içindeki oranı 2 Ağustos haftası itibariyle yüzde 51,98'e geriledi. 2 Ağustos haftasında standart TL mevduat hacmi de bir önceki haftaya göre 139.82 milyar lira azalarak 8 trilyon 724 milyar 350 milyon liraya indi.

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mevduat faizi
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