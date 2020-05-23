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Nissan 20 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.05.2020 10:05 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle satışları düşen Japon otomobil üreticisi Nissan, küresel iş gücünün yüzde 15'ini oluşturan 20 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Nissan 20 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

Küresel kriz halini alan koronavirüs pandemisinin ekonomik etkilerini azaltmak için kredi arayışında olduğu geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Japon otomotiv devi Nissan, krizden çıkış yolu arıyor. Buna göre yeniden yapılanmaya gideceği öğrenilen şirketin dünya genelinde 20 binden fazla işçi çıkarması gündemde. Şirketin uluslararası iş gücünün yüzde 15'ine tekabül eden 20 bin kişilik küçülme planının salgın sonucu dünya genelinde gerçekleşen talep düşüşünün bir sonucu olduğu ifade edilirken, hedefin ise üretimi azaltmak olduğu belirtiliyor.

1999'DAN BERİ İLK

Nissan'ın finansal usulsüzlük iddiaları kapsamında tutuklanan firari eski başkanı Carlos Ghosn'un 1999'da uyguladığı kurtarma stratejisi sonrasındaki en büyük işçi çıkarımını yapması beklenen şirketin, ayrıca Endonezya ve diğer bazı pazarlardaki fabrika kapatma planlarını gündeme alabileceği ifade ediliyor.

Şirketin planladığı küçülme kapsamında işten çıkarılması beklenen kişi sayısı 2019 ortasında 12 bin 500 kişi olarak duyurulmuş, Nissan o dönem eski Başkan Ghosn'un agresif stratejisinden vazgeçilmesini kararın nedeni olarak açıklamıştı. Ghosn'un tutuklanması ile başlayan sürecin firmanın kurumsal imajına zarar verdiği de gündeme gelmişti.

Kaynak: İHA

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