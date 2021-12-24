Noel ağacı nereden ve nasıl alınır? Noel (Çam) ağacı ne kadar?

Yeni yıla kısa bir süre kala Noel ağacının nereden ve nasıl alınacağı merak ediliyor. 25 Aralık 2021 tarihinde başlayacak olan Noel bayramı ve 1 Ocak'ta kutlanacak yılbaşı için "Noel ağacı nereden alınır?" sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki Noel ağacı nereden ve nasıl alınır?

NOEL AĞACI NEREDEN VE NASIL ALINIR?

Noel bayramı yaklaşırken vatandaşlar noel ağacının nereden ve nasıl alınacağını merak ediyor. Noel bayramı, 20. yüzyılın başlarından itibaren Hristiyan olmayanlar tarafından da kutlanan, dinî motiflerinden arınmış, hediye alışverişi etrafında yoğunlaşmış olan bir bayram olarak da kutlanmaya başlamıştır. Noel, her yıl dünyadaki Hristiyanların çoğunluğu tarafından 25 Aralık'ta kutlanmaktadır. Bazı ülkelerde kutlamalar 24 Aralık'ta Noel arifesiyle başlamaktadır, kutlama 25 Aralık bitimine kadar da devam etmektedir.

Noel ağacı almak isteyen vatandaşlar direkt hediyelik eşya satan satıcılara giderek veya internet üzerinden online olarak alabilir. Aynı şekilde bazı büyük marketlerde de Noel (Yılbaşı) ağacı bulunmakta.

NOEL AĞACI FİYATLARI NE KADAR?

Bazı marketler ve online alışveriş sitelerinde orta boy çam ağacı 300-400 TL bandında satılırken, büyük boy çam ağacı (210 cm) ise boyut ve kalitesine göre farklılık göstererek 600 TL'den 8.750,00 TL'ye kadar fiyat aralığında satılabilmekte.

