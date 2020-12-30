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Normalleşme Desteği zammı 2021 son durum... Normalleşme Desteği 2021'de artacak mı? Normalleşme Desteği başvurusu nasıl yapılır?

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.12.2020 09:29 | Son Güncelleme

Son dakika asgari ücret artışının açıklanmasıyla birlikte birçok ödeneğin de miktarı arttı. "2021 Normalleşme Desteği ne kadar olacak, artacak mı" araştırması yapan vatandaşlar, kurumlardan Normalleşme Desteği zammı açıklaması bekliyor. Peki Normalleşme Desteği nedir, nasıl başvuru yapılır? 2021'de Normalleşme Desteği artacak mı?

Normalleşme Desteği zammı 2021 son durum... Normalleşme Desteği 2021'de artacak mı? Normalleşme Desteği başvurusu nasıl yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı açıklamaya göre asgari ücret 2021 yılında brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendi. Asgari ücetin artışıyla birlikte 2021 Normalleşme Desteği ücretinin de artacağı öngörülüyor. Bakanlık konuyla ilgili açıklama yaptığında haberlerimizde yer veriyor olacağız.
Bakan Selçuk, normal çalışma düzenine geri dönen iş yeri ve kişilere verileceğini açıkladığı Normalleşme Desteği nedir, 2021'de Normalleşme Desteği artacak mı merak konusu oldu. Peki 2021 Normalleşme Desteği ne kadar, kimler Normalleşme Desteği alabilir?

NORMALLEŞME DESTEĞİ NEDİR?

Kısa çalışma ödeneğinin ardından normalleşme sürecine Haziran ayı itibari ile başlanmıştı. Bakan Selçuk'un açıklamasının ardından Normalleşme Desteği bilgisi vermesi ile Normalleşme Desteği nedir merak edildi. Kısa çalışma ödeneği verilen iş yeri ve çalışanların Normalleşme Desteği de alacağı açıklandı. Normalleşme Desteği'nden kimler faydalanır sorusunun cevabı olarak da; 1 Temmuz 2020 tarihine kadar kısa çalışma ödeneği almak için başvurmuş özel sektör iş yerlerinde çalışan sigortalı çalışanların, nakdi destek ücreti ya da kısa çalışma ödeneği aldıkları halde normal çalışma düzenine geçmeleri ile verilen ödemedir. İşverenlerin normal çalışma düzenine geçtiğini bildirmesi gerekir.

MAHSUPLAŞMA NEDİR? NORMALLEŞME DESTEĞİNDE MAHSUPLAŞMA NE ANLAMA GELİR?

Bakan Selçuk'un Normalleşme Desteği adı altında verilecek olan ödeneğine dair açıklama yaparken "Her ay için kısa çalışma veya ücretsiz izinde geçen aylık ortalama gün sayısı ve asgari ücret üzerinden hesaplanan işçi ve işveren primi tutarında mahsuplaşma yapacağız" bilgisi vermesinin ardından mahsuplaşma nedir, normalleşme desteğinde mahsuplaşma ne demektir merak konusu oldu. Mahsuplaşma kaba bir tabirle hesaplaşma anlamına da gelmektedir. Belirli bir sürede geçen iş gücü ve ücret karşılığının ölçülmesi olarak tanımlayabiliriz. Normalleşme desteği ile mahsuplaşma yapılarak, Normalleşme Desteği alan tüm vatandaşlar net ücretini alır.

NORMALLEŞME DESTEĞİ NE KADAR?

Koronavirüsle birlikte pandemi döneminde çalışanların ve işverenlerin mağdur olmaması ile verilmeye başlanan kısa çalışma ödeneğinin ardından Normalleşme Desteği ne kadar olacağını Bakan Selçuk şu açıklamayı yaparak bilgi verdi: "Normal çalışma düzenine geçen çalışanın, kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği aldığı aylık ortalama gün sayısının 30 gün olması durumunda, işverenlerin SGK'ye ödeyecekleri primlerden 1.103,63 lira mahsuplaşma yapılacaktır."

NORMALLEŞME DESTEĞİNE NEREDEN, NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Normalleşme Desteği'ni başvuru yapmak isteyen işverenlere tanımlama ekranı 25 Ağustos tarihinde SGK tarafından tanımlama yapılacak. Normalleşme Desteğine nasıl başvuru yapılır sorusunun cevabı olarak Bakan Selçuk işlemlerin SGK ekranından yapılacağını belirtti. Normalleşme Desteğine başvuru yapmak için www.sgk.gov.tr üzerinden giriş yaparak öncelikli olarak şu sırayı takip ederek; e-SGK - İşveren - İşveren Sistemi - Teşviklerden Faydalanacak Sigortalı Tanımlama' ekranında yer alan '7252 4447 Sayılı Kanun Geçici 26. Madde Desteği' Normalleşme Desteği başvuru yapılabilir.

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