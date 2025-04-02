Noterde kredi kartı geçer mi? Noterde kredi kartı ile ödeme yapılır mı?

Günümüzde kredi kartlarıyla neredeyse her bir alanda işlem yapılabildiği bilinir. Vatandaşlara ödeme yapma kolaylığı sunan bu finansal araçların noterlerde geçerli olup olmadığı ise merak konusudur. Geçmiş yıllarda Adalet Bakanlığı öncülüğünde uygulamaya konulan “Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi” projesi de bu konuya ilişkin net bilgiler sunulmasını sağlar. Böylece araç alım-satım vekalet, tasdik işlemlerinde ortaya çıkan noter masraflarının kredi kartıyla ödenmesinin mümkün olup olmadığı açıklanabilir.

Noterde kredi kartı geçer mi?

Günümüzde finansal işlem kolaylığı sağladığı için yaygın olarak kullanılan kredi kartlarının hangi alanlarda geçerli olduğu merak edilir. Bu bağlamda en çok yanıt aranan sorular arasında da “Noterlerde kredi kartı geçerli mi?” öne çıkar. İlgili soruya cevap verilirken ise Adalet Bakanlığı öncülüğünde uygulamaya konulan güvenli ödeme sisteminden söz edilmelidir.

Türkiye Noterler Birliği ile İçişleri, Adalet ve Ticaret bakanlıklarının iş birliği sonucunda hayata geçirilen güvenli ödeme sistemi; noterlerde kredi kartıyla ödeme yapılmasını mümkün hale getirmiştir. 3 Şubat 2020 tarihinde uygulamaya konulan "Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi ve Noter Ücretlerinin Kredi Kartı ile Ödenmesi" isimli proje günümüzde de geçerlilik taşır. Dolayısıyla herhangi bir yerleşim yerinde bulunan noter şubelerine giden vatandaşlar, aşağıda sıralanan çeşitli kalemler için ödeme yaparken kredi kartından yararlanabilir:

Harç bedeli

Damga vergisi

Değerli kağıt bedeli

Tescil belge bedeli

Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi uygulaması nedir?

2 Şubat 2020’de uygulamaya konulan Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi, vatandaşların nakit bulundurma zorunluluğu olmadan çeşitli masrafları ilgili kurumlara yatırmalarını mümkün kılar. Söz edilen uygulamanın hayata geçirildiği tarihten itibaren 2 sene içerisinde neredeyse milyarlarca liralık işlem gerçekleştirildiği açıklanır. Bu da ele alınan ödeme sisteminin vatandaşlara vergi, harç ve resim masraflarını ödeme konusunda büyük kolaylık sağladığını gösterir. Dolayısıyla incelenen uygulamayla vekalet, tasdik, araç alım-satım işlemlerinde noterlere ödeme yapılması pratik hale getirilmiştir.

“Noterde kredi kartı ile ödeme yapılır mı?” sorusunun “Evet.” olarak yanıtlanmasını sağlayan bu sistem, aynı zamanda SMS yoluyla bilgilendirme detayıyla da vatandaşlara avantaj sunar. Nitekim Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi, işlemler sırasında bireylerin SMS veya elektronik posta hizmetleriyle bilgilendirilmesini de içerir. Böylece noterlerde kredi kartı ile yapılan ödemeler güvenli adımlarla pratik bir şekilde tamamlanabilir.

Noterlerde kredi kartı kullanımının tercih edilmesiyle damga vergisi, harç, değerli kağıt ve tescil belge bedeli gibi masrafların hesaplanmasının da kolaylaştığı belirtilir. Buna bağlı olarak ilgili kalemlere ait olan borçların yetkili kuruma yatırılması sırasında vergi kayıplarının yaşanması da önlenir.