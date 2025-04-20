Noterlerde öğle tatili var mı? Noterler öğle tatili yapıyor mu?

Tüzel ve gerçek şahıslar arasında gerçekleştirilen işlemlerin hukuki dayanağa bağlandığı noterlerin çalışma saatleri merak konusudur. Bu konuya ilişkin olarak özellikle ilgili kurumlarda öğle tatili olup olmadığı araştırılır. Dolayısıyla öncelikle noterlerde bir saatliğine öğle molası verildiği söylenmelidir. Bireylerin noterlerdeki işlemlerini aksaklık olmadan gerçekleştirmeleri için ise öğle tatili saatlerinin açıklanmasında fayda vardır. Ayrıca söz edilen kurumlarda geçerli olan mesai başlangıç ve bitiş saatlerine de değinilmelidir.

Noterlerde öğle tatili var mı?

Noterler, tüzel ve gerçek şahıslar arasında yürütülen işlemlerin hukuki dayanağa bağlanmasından sorumludur. Evraklara resmiyet kazandırılması amacıyla gidilen ve tespit, emanet, vasiyetname gibi işlemlerin gerçekleştirildiği noterlerin çalışma saatlerinin bilinmesi önem arz eder. Bu noktada ise ilk olarak söz edilen kamu kurumlarında öğle tatili verilip verilmediğinin açıklanması gerekir. Dolayısıyla “Noterler öğle tatili yapıyor mu?” diyerek araştırmalarına başlayan kişilere “Evet” yanıtı sunulmalıdır.

Noterlerde hafta içi her gün mesaiye başlandıktan sonra iş yoğunluğuna göre 12.00 ya da 12.30’da öğle tatili yapılır. İlgili kurumlarda verilen öğle molası toplamda 1 saat sürer. Bu bağlamda noterlerde geçerli olan öğle tatili, 12.00-13.00 veya 12.30-13.30 saatleri arasındadır. Öğle tatili süresi bittiğinde ise resmi kurumlardaki işlemler mesai sonuna kadar kaldığı yerden devam eder.

Noterlerin çalışma saatleri nedir?

Noterlerde işlem gerçekleştirecek olan vatandaşlar, bu resmi kurumlarda öğle tatili olup olmadığının yanı sıra genel çalışma saatlerini da sıklıkla araştırır. Bu doğrultuda noterlerde sabah saat 09.00’u gösterdiğinde mesaiye başlandığı söylenmelidir. Resmi kurumlarda 13.00 veya 13.30’a kadar 1 saatlik öğle molası verildikten sonra ise mesaiye devam edilir. Noterlerin kapanış saati de 17.00 olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla ilgili kurumlara giden bireyler, öğle tatili molası haricinde 09.00-17.00 saatleri arasında resmi işlemlerini gerçekleştirebilir.