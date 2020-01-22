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Nüfus Müdürlüğü duyurdu! Eski ehliyetlerle ilgili karar

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.01.2020 15:50 | Son Güncelleme

Eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi İçişleri Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldı.

Nüfus Müdürlüğü duyurdu! Eski ehliyetlerle ilgili karar

1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren karar ile sürücü belgelerinde çipli sisteme geçildi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"01.01.2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleri ile değiştirilmesi sürecinde vatandaşlarımızın başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla; Eski sürücü belgelerinin değiştirilme süresi Bakanlığımızca 31.12.2022’ye kadar uzatılmıştır'' denildi.

Yeni çipli ehliyete geçmek için tanınan süre 31 Aralık 2020'de doluyordu.


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Anahtar Kelimeler:
ehliyet, İçişleri Bakanlığı, sürücü belgesi,

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
Yinemi soyulacak bu millet, yinemi değişecek ehliyetler bu ne biçim tarhana.
Yaşadığın kafayı yaşamak istiyorum.
Eskisini Yenisine Degisme fiyatı 15 lira. 15 lira icin sizlamaya degmez
Ne önemi var ki, herkes Aralık 2022'de gidecek değiştirmeye zaten.
millet salak zaten sizin yapacaginiz işin ödemiyorum cezayi nasilsa belki bir af çikar gibi
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