Nüfus Müdürlüğü duyurdu! Eski ehliyetlerle ilgili karar

1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren karar ile sürücü belgelerinde çipli sisteme geçildi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"01.01.2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleri ile değiştirilmesi sürecinde vatandaşlarımızın başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşayabilecekleri mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla; Eski sürücü belgelerinin değiştirilme süresi Bakanlığımızca 31.12.2022’ye kadar uzatılmıştır'' denildi.

Yeni çipli ehliyete geçmek için tanınan süre 31 Aralık 2020'de doluyordu.

01.01.2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi Bakanlığımızca 31.12.2022’ye kadar uzatılmıştır. pic.twitter.com/NpQzClA1e6 — Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (@TCNufus) January 22, 2020



