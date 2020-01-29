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Nükleer santral bilgilendirme merkezini 5 bin 500'ü aşkın kişi ziyaret etti

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.01.2020 12:01 | Son Güncelleme

Akkuyu Nükleer AŞ Kamu Kurumlarıyla İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Aleksei Frolov: - "İnsanlara en güvenilir bilgiyi vermek, nükleer enerjinin güvenilirliği ve güvenliği konusunda akıllarındaki tüm soru işaretlerini gidermek için tüm iletişim kanallarını kullanacağız"

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santraliyle (NGS) ilgili kurulan Akkuyu Nükleer Mersin Toplum Bilgilendirme Merkezini geçen yıl 5 bin 500'den fazla kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Akkuyu Nükleer AŞ Kamu Kurumlarıyla İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Aleksei Frolov, yaptığı yazılı açıklamada, NGS konusunda insanları objektif ve güncel bilgilerle aydınlatmak için sürekli çalıştıklarını belirtti.

Nükleer enerjiye yönelik karşı tutumların, büyük ölçüde söylenti ve ön yargılara dayandığını vurgulayan Frolov, "İnsanlara en güvenilir bilgiyi vermek, nükleer enerjinin güvenilirliği ve güvenliği konusunda akıllarındaki tüm soru işaretlerini gidermek için tüm iletişim kanallarını kullanacağız." ifadesini kullandı.

Frolov, Akkuyu Nükleer Mersin Toplum Bilgilendirme Merkezini geçen yıl 5 bin 500'den fazla kişinin ziyaret ettiğini belirterek şöyle devam etti:

"Bilgi almaya gelen ziyaretçilerin arasında eğitim gören öğrencilerden basın mensuplarına, kamu görevlilerinden sivil toplum kuruluşu temsilcilerine kadar toplumun farklı kesimlerinden insanlar var. Üstelik sadece Mersin’den değil, çevre il ve ilçelerden de ziyaretçilerimiz oluyor. Bugüne kadar yaptığımız etkinliklere yaklaşık 100 bin insan katıldı. Bilgilendirme merkezinin temel amacı insanları nükleer enerji ve Türkiye’deki ilk nükleer güç santrali projesi hakkında objektif olarak aydınlatarak bu alandaki genel okuryazarlığı artırmak. İlk kez nükleer santral inşa eden ülkelerde, nüfusun 'barışçıl atom'a karşı temkinli tutumları sıkça rastlanan bir durumdur. Bununla birlikte nükleer enerji konusu düzgün bir şekilde anlatılırsa, sadece riskleri değil aynı zamanda avantajları da konuşulursa, insanlarda nükleer enerjinin kullanımına ilişkin nesnel bir duruş oluşturulabilir."

Frolov, proje hakkında bilgi almak isteyen herkese kapılarının açık olduğunu aktardı.

Daha fazla insana nesnel ve sağlıklı bilgi aktarabilmek için yeni fikirler üzerinde çalıştıklarını ifade eden Frolov, şunları kaydetti:

"Akkuyu NGS projesine başlarken işimizin zor olduğunu biliyorduk. Türkiye’de daha önce hiç yapılmamış bir şeyi yapıyoruz. Bir yandan bir ülkenin ilk NGS’sini inşaa ederken diğer yandan yerleşmiş ön yargılarla mücadele etmek kolay değil. Ancak hedeflerimize ulaşacağımızdan eminim. NGS’ler dünyanın birçok ülkesinde başarılı bir şekilde işletilmektedir. NGS olan bölgelerdeki sosyoekonomik ve altyapısal gelişimi, buralarda yaşayan insanların refah seviyesini, çevresel koşullar açısından canlı yaşamının özelliklerini Mersin’de yaşayan insanlara ve tüm Türkiye halkına göstermemiz lazım. Nükleer enerji temiz ve güvenli bir enerji kaynağıdır, bunu anlatmamız, bu tezi somut örneklerle desteklememiz gerekiyor. Bizim için çok önemli olan, sıkı sıkıya bağlı olduğumuz şeffaf bilgi politikamızın altını çizmek istiyorum. Geniş bir kitleye Akkuyu NGS projesi hakkında güvenilir bilgi vermek ve nükleer enerjiye bakışı her ne olursa olsun, bölgenin tüm sakinleriyle diyalog kurmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.”

Frolov, geçen yıllarda olduğu gibi 2020’de de başta Mersin’de olmak üzere Türkiye çapında iklim değişikliği, spor, eğitim, edebiyat, kültür ve sanat gibi çeşitli alanlardaki sosyal projeleri destekleyeceklerini bildirdi.

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Akkuyu, Akkuyu NGS, Gülnar, mersin, Nükleer enerji,

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