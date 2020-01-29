Nükleer santral bilgilendirme merkezini 5 bin 500'ü aşkın kişi ziyaret etti

MERSİN (AA) - Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santraliyle (NGS) ilgili kurulan Akkuyu Nükleer Mersin Toplum Bilgilendirme Merkezini geçen yıl 5 bin 500'den fazla kişinin ziyaret ettiği bildirildi.

Akkuyu Nükleer AŞ Kamu Kurumlarıyla İlişkiler ve Uluslararası İşbirliği Yönetici Direktörü Aleksei Frolov, yaptığı yazılı açıklamada, NGS konusunda insanları objektif ve güncel bilgilerle aydınlatmak için sürekli çalıştıklarını belirtti.

Nükleer enerjiye yönelik karşı tutumların, büyük ölçüde söylenti ve ön yargılara dayandığını vurgulayan Frolov, "İnsanlara en güvenilir bilgiyi vermek, nükleer enerjinin güvenilirliği ve güvenliği konusunda akıllarındaki tüm soru işaretlerini gidermek için tüm iletişim kanallarını kullanacağız." ifadesini kullandı.

Frolov, Akkuyu Nükleer Mersin Toplum Bilgilendirme Merkezini geçen yıl 5 bin 500'den fazla kişinin ziyaret ettiğini belirterek şöyle devam etti:

"Bilgi almaya gelen ziyaretçilerin arasında eğitim gören öğrencilerden basın mensuplarına, kamu görevlilerinden sivil toplum kuruluşu temsilcilerine kadar toplumun farklı kesimlerinden insanlar var. Üstelik sadece Mersin’den değil, çevre il ve ilçelerden de ziyaretçilerimiz oluyor. Bugüne kadar yaptığımız etkinliklere yaklaşık 100 bin insan katıldı. Bilgilendirme merkezinin temel amacı insanları nükleer enerji ve Türkiye’deki ilk nükleer güç santrali projesi hakkında objektif olarak aydınlatarak bu alandaki genel okuryazarlığı artırmak. İlk kez nükleer santral inşa eden ülkelerde, nüfusun 'barışçıl atom'a karşı temkinli tutumları sıkça rastlanan bir durumdur. Bununla birlikte nükleer enerji konusu düzgün bir şekilde anlatılırsa, sadece riskleri değil aynı zamanda avantajları da konuşulursa, insanlarda nükleer enerjinin kullanımına ilişkin nesnel bir duruş oluşturulabilir."