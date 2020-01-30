Nükleerden vazgeçişin Almanya'ya maliyetinin yıllık 12 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor

Rapora göre, elektrik üretiminde nükleer enerji yerine fosil yakıt kullanımının ortaya çıkardığı hava kirliliği, Almanya'da her yıl 1100 kişinin daha ölümüne neden oluyor. Hava kirliliği nedeniyle yaşanan ölümlerin yüzde 80'i kömür santrallerinden kaynaklanıyor.

- Nükleerden vazgeçişin maliyeti yıllık yaklaşık 12 milyar dolar

Üretici ve tüketiciler için kademeli olarak nükleer enerjiden vazgeçişin ülke ekonomisine maliyetinin yıllık yaklaşık 12 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Bu maliyetin yüzde 70'inden fazlası fosil yakıt kullanımıyla oluşan hava kirliliğine bağlı çevresel ve sosyal sorunlar için kullanılıyor. Ayrıca nükleer enerji kullanımının kademeli olarak azaltılması, tüketicilerin elektrik faturalarında da önemli artışlara neden oluyor.

Buna göre, elektrik üretiminde nükleer enerjiyi fosil yakıt ve ithalat gibi daha yüksek maliyetli kaynaklarla ikame etmek, ülkedeki ortalama işletme maliyetlerini yılda 1,6 milyar dolar artırıyor. Elektrik üretimi için fosil yakıt kullanımından kaynaklanan emisyon salımının çevreye zararının yıllık maliyeti ise 1,8 milyar dolar daha fazla olduğu hesaplanıyor.

Nükleer enerjiden vazgeçişin en büyük etkisinin hava kirliliği olduğu ifade edilen rapora göre, emisyonlardan kaynaklı yaşanan ölüm vakalarının yıllık 8,7 milyar dolar, hastalık maliyetlerinin ise yıllık 0,2 milyar dolar daha fazla olduğu tahmin ediliyor. Nükleer kaza riski ve atık imha maliyetlerine ilişkin en yüksek tahminler bile bu tutarın çok daha altında kalıyor.