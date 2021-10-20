O bitkilere devlet desteği! 10 il ve 45 ilçede az su tüketenleri ekenler...

Ülkemizin hemen her yerinde tarıma elverişli topraklar bulunuyor. Özellikle ithal malların gelmesinin ardından dolara bağlı artış, yerel tarıma olan ihtiyacı daha da artırdı. Bir yandan da kuraklık ve iklim değişikliği ile mücadele etmek gerekiyor. Devlet bu kapsamda, tarımla ilgilenecek olanlara dev bir destek sağlayacak. 10 il ve 45 ilçede az su tüketen bitki dikenlere daha fazla destek verilecek. İşte ayrıntılar…

KURAKLIK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE HEDEFLENİYOR

Dünyada yaşanan iklim değişikliğine bağlı olarak artan kuraklık az su tüketen bitkilere olan ihtiyacı daha da artırdı. Kuraklık ve iklim değişikliği ile mücadele etmek için daha az su tüketen bitki dikenlere daha fazla destek sağlanacak. Böylece hem sudan tasarruf edilecek hem de ülkemizdeki tarım faaliyetleri artırılacak. Su tüketimini azaltmaya yönelik ise şöyle önlemler alındı: Sadece çeltikte damla sulama yöntemi uygulanarak su tüketimi yüzde 50 azaltıldı. Yeni teknolojiler, tarımdaki verimliliği artırdığı gibi, su anlamında da tasarruf sağlıyor. Böylece kuraklık ve iklim değişikliği ile mücadelede de önemli adımlar atılmış oluyor.

SU TÜKETİMİ AZ OLAN YERLERE YÜZDE 50 DAHA FAZLA DESTEK

Özellikle su kıtlığı olan yerlerde daha az su tüketen bitkilerin ekimi yaygınlaştırılırken, devletten de onlara destek verildi. Daha az su tüketen bitkilerin tercih edilmesi sayesinde geçen yıl nadas alanı 2,1 milyon dekar daraltıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir, 10 il ve 45 ilçede daha az su tüketen bitkilerin üretimini yaygınlaştırmak için çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Hasdemir sözlerine şöyle devam etti:

"Su kısıtı olan yerlerde nohut, mercimek gibi su tüketimi az bitkileri yaygınlaştırıyor, bunların desteklerini artıyoruz. Yüzde 50 fazla ödüyoruz. Ayrıca su tüketimi düşük olan yem bitkileri desteklerini yüzde 50 daha fazla veriyoruz."



