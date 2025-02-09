O bölümden mezun olanlara yüksek maaş! Başlangıçta 3 asgari ücret alanlar...

Her gencin hayali, üniversiteden mezun olduktan sonra hızla iş bulabilmek ve ilk iş tecrübelerine iyi maaşlarla başlayabilmek. Bu ihtimal, bölümden bölüme göre değişkenlik gösterebiliyor. Ancak veriler, bazı bölümlerin diğer bölümlere kıyasla ilk işte daha yüksek maaş ihtimali yarattığını ortaya koyuyor.

Ekonomim'de yer alan habere göre; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hazırlanan, ÜNİ-VERİ sitesinde üniversitelerin bölümlerine yönelik önemli bilgiler bulunuyor.

Söz konusu verilerin içinde, üniversitede okuyacağı bölümü seçmeye çalışan lise öğrencilerine, üniversitede okuyup ileride ne kadar maaş alacağını merak edenlere ve son sınıftayken iş hayatına atıldığında ne kadar maaş isteyeceğini düşünenlere yönelik pek çok detay yer alırken yalnızca parasal konular da bulunmuyor. Bölümlere göre ilk iş bulma süreleri, ilk işteki ücret dağılımı, akademide veya kamuda çalışma oranları ve girişimcilik veya yöneticilik oranları gibi geniş yelpazede veri yer alıyor.

Bunlara göre; ekonomi ve finans alanıyla beraber mühendislik ve sağlık bilimlerindeki maaşlar derlenerek incelendi.

EKONOMİ VE FİNANS ALANINDA İLK İŞE GİRİŞ MAAŞLARI NE KADAR?

Çalışma ekonomisi, işletme, iktisat, bankacılık ve sigortacılık, işletme yönetimi, ekonometri, istatistik, maliye ve uluslararası ticaret bölümlerinde 2024 verilerine göre, asgari ücret düzeyi yüksek görülüyor. Ortalama olarak bakıldığında bütün bu bölümlerin mezunları içinde asgari ücretle iş başlayanların oranı yüzde 30'a yakın olurken asgari ücretin yarısından fazlasına kadar da yüzde 34 oranında ilk işe girişler görülüyor.

Yeni mezunlar içerisinde iki asgari ücret alan yüzde 15 olurken üç asgari ücret alan ise yüzde 6 oranında oluyor. Oranlar bölümlere göre farklılaşıyor.

Bu bölümler içinde yeni mezunların ortalama maaşı asgari ücretin hemen üzerinde yer alıyor. Ortalamalara bakıldığında en yüksek maaşı istatistik mezunlarının aldığı görülürken istatistiği işletme ve iktisat takip ediyor ve 2024 verilerine göre ortalama maaşlarının 22 bin 500 TL olduğu görülüyor.

YENİ MEZUN MÜHENDİS MAAŞLARI NE KADAR?

Peki, mühendislik alanında maaşlarda nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? Gemi ve uçak mühendislikleri orman, çevre ve biyo mühendisliklerle çok farklı bir tablo çizerken listede de üst sıralarda yer alıyor.

İnşaat mühendisliğinde ilk işe başlayan neredeyse 3 yeni mezundan birine asgari ücret verildiği görülürken bu oran en düşük kimya ve endüstri mühendisliklerinde görülüyor.

Mühendisliklerde ortalama maaşların yüksek olduğu bölümler, yeni mezunlara iki veya üç asgari ücret verme oranının yüksek olduğu mesleklerde görülüyor.

Öte yandan bilgisayar, endüstri ve elektrik ve elektronik mühendisliklerinin de popülerliğini koruduğu görülüyor.

SAĞLIK ALANINDA MAAŞ DAĞILIMLARI

Sağlık bilimlerine bakıldığında ise tıp okuyanların açık ara önde olduğu görülüyor. Veterinerlik, eczacılık, diş hekimliği, hemşirelik, psikoloji, fizyoterapi, sağlık yönetimi, beslenme ve diyetetik, sağlık hizmetleri ve odyoloji de bu alanda yer alırken, bu alanda farkın açık olduğu da dikkat çekiyor.

Tıp mezunlarında yeni mezunlara verilen ücretler asgari ücretin yanından geçmezken, odyoloji mezunlarında yaklaşık iki mezundan biri asgari ücret alıyor.

Tıp mezunlarının maaşlarının bu alandaki ortalamanın yaklaşık iki katı olduğu görülüyor. Doktorlara en yakın maaş alanlar ise veteriner hekimler oluyor.