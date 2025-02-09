FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. O bölümden mezun olanlara yüksek maaş! Başlangıçta 3 asgari ücret alanlar...

O bölümden mezun olanlara yüksek maaş! Başlangıçta 3 asgari ücret alanlar...

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
09.02.2025 08:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite öğrencileri mezun olduktan sonra iyi maaşlarla işe başlayacakları bir işin hayalini kuruyor. Son dönemde gençlerin üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulma imkanları ve maaş aralıkları sıklıkla konuşuluyor. Peki, yeni mezunların ilk işlerinde en yüksek maaşı alabildikleri bölümler hangileri? İşte ortalama maaşlar ve yüksek maaş olasılığı daha yüksek olan o bölümler...

O bölümden mezun olanlara yüksek maaş! Başlangıçta 3 asgari ücret alanlar...

Her gencin hayali, üniversiteden mezun olduktan sonra hızla iş bulabilmek ve ilk iş tecrübelerine iyi maaşlarla başlayabilmek. Bu ihtimal, bölümden bölüme göre değişkenlik gösterebiliyor. Ancak veriler, bazı bölümlerin diğer bölümlere kıyasla ilk işte daha yüksek maaş ihtimali yarattığını ortaya koyuyor.

ö1

Ekonomim'de yer alan habere göre; Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hazırlanan, ÜNİ-VERİ sitesinde üniversitelerin bölümlerine yönelik önemli bilgiler bulunuyor.

ö2

Söz konusu verilerin içinde, üniversitede okuyacağı bölümü seçmeye çalışan lise öğrencilerine, üniversitede okuyup ileride ne kadar maaş alacağını merak edenlere ve son sınıftayken iş hayatına atıldığında ne kadar maaş isteyeceğini düşünenlere yönelik pek çok detay yer alırken yalnızca parasal konular da bulunmuyor. Bölümlere göre ilk iş bulma süreleri, ilk işteki ücret dağılımı, akademide veya kamuda çalışma oranları ve girişimcilik veya yöneticilik oranları gibi geniş yelpazede veri yer alıyor.

ö3

Bunlara göre; ekonomi ve finans alanıyla beraber mühendislik ve sağlık bilimlerindeki maaşlar derlenerek incelendi.

ö4

EKONOMİ VE FİNANS ALANINDA İLK İŞE GİRİŞ MAAŞLARI NE KADAR?

Çalışma ekonomisi, işletme, iktisat, bankacılık ve sigortacılık, işletme yönetimi, ekonometri, istatistik, maliye ve uluslararası ticaret bölümlerinde 2024 verilerine göre, asgari ücret düzeyi yüksek görülüyor. Ortalama olarak bakıldığında bütün bu bölümlerin mezunları içinde asgari ücretle iş başlayanların oranı yüzde 30'a yakın olurken asgari ücretin yarısından fazlasına kadar da yüzde 34 oranında ilk işe girişler görülüyor.

iStock-513223014 (1)

Yeni mezunlar içerisinde iki asgari ücret alan yüzde 15 olurken üç asgari ücret alan ise yüzde 6 oranında oluyor. Oranlar bölümlere göre farklılaşıyor.

iStock-1063289558

Bu bölümler içinde yeni mezunların ortalama maaşı asgari ücretin hemen üzerinde yer alıyor. Ortalamalara bakıldığında en yüksek maaşı istatistik mezunlarının aldığı görülürken istatistiği işletme ve iktisat takip ediyor ve 2024 verilerine göre ortalama maaşlarının 22 bin 500 TL olduğu görülüyor.

iStock-1177200047

YENİ MEZUN MÜHENDİS MAAŞLARI NE KADAR?

Peki, mühendislik alanında maaşlarda nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? Gemi ve uçak mühendislikleri orman, çevre ve biyo mühendisliklerle çok farklı bir tablo çizerken listede de üst sıralarda yer alıyor.

iStock-1182515882 (1)

İnşaat mühendisliğinde ilk işe başlayan neredeyse 3 yeni mezundan birine asgari ücret verildiği görülürken bu oran en düşük kimya ve endüstri mühendisliklerinde görülüyor.

iStock-1226462023

Mühendisliklerde ortalama maaşların yüksek olduğu bölümler, yeni mezunlara iki veya üç asgari ücret verme oranının yüksek olduğu mesleklerde görülüyor.

iStock-1300706935

Öte yandan bilgisayar, endüstri ve elektrik ve elektronik mühendisliklerinin de popülerliğini koruduğu görülüyor.

iStock-1304892907

SAĞLIK ALANINDA MAAŞ DAĞILIMLARI

Sağlık bilimlerine bakıldığında ise tıp okuyanların açık ara önde olduğu görülüyor. Veterinerlik, eczacılık, diş hekimliği, hemşirelik, psikoloji, fizyoterapi, sağlık yönetimi, beslenme ve diyetetik, sağlık hizmetleri ve odyoloji de bu alanda yer alırken, bu alanda farkın açık olduğu da dikkat çekiyor.

iStock-1368925303

Tıp mezunlarında yeni mezunlara verilen ücretler asgari ücretin yanından geçmezken, odyoloji mezunlarında yaklaşık iki mezundan biri asgari ücret alıyor.

iStock-1455340297

Tıp mezunlarının maaşlarının bu alandaki ortalamanın yaklaşık iki katı olduğu görülüyor. Doktorlara en yakın maaş alanlar ise veteriner hekimler oluyor.

ö5

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
üniversite maaş mezuniyet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Elebaşı Öcalan'dan terör örgütüne mektup! ' Örgütü ben kurdum ben dağıtıyorum'

Elebaşı Öcalan'dan terör örgütüne mektup! ' Örgütü ben kurdum ben dağıtıyorum'

Melike Şahin sosyal medyayı salladı! "Hadise'nin kıskançlık içeren bakışları..."

Melike Şahin sosyal medyayı salladı! "Hadise'nin kıskançlık içeren bakışları..."

Mevduattan çıkıp ona yöneliyorlar! Satışlar başladı

Mevduattan çıkıp ona yöneliyorlar! Satışlar başladı

Canlı yayında "Birkaç yıl içinde" diyerek duyurdu: "Çok ciddi bir seferberliğe gireceğiz"

Canlı yayında "Birkaç yıl içinde" diyerek duyurdu: "Çok ciddi bir seferberliğe gireceğiz"

Dikkat çeken karar! Emeklileri ilgilendiriyor, vergiden muaf tutuldu

Dikkat çeken karar! Emeklileri ilgilendiriyor, vergiden muaf tutuldu

17 milyon emeklinin maaşı incelenecek!

17 milyon emeklinin maaşı incelenecek!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Apple'dan Stanley'e ünlü markaların Sevgililer Günü indirimlerini keşfedin

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.