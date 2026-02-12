FİNANS

Bu fabrikada maaşlar 95 bin TL oldu, işçiler bayram etti!

Gebze’de Ar-Metal işyerinde yürütülen toplu iş sözleşmesi anlaşmayla sonuçlandı. Birleşik Metal-İş Sendikası ile Ar-Metal arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi ile Ar-Metal fabrikasında ortalama işçi maaşı net 95 bin TL'ye yükseldi. 1 Ocak 2026 ile 31 Aralık 2027 tarihlerini kapsayan iki yıllık anlaşma işçiler tarafından sevinçle karşılandı.

Cansu Çamcı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde faaliyet yürüten Ar-Metal fabrikasında işçiler, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde mutlu sona ulaştı.

DİSK Birleşik Metal-İş Sendikası Gebze 1 No’lu Şube tarafından işveren ile yürütülen müzakerelerde 10 Şubat itibarıyla anlaşmaya varılırken, 1 Ocak 2026 ila 31 Aralık 2027 tarihlerini kapsayacak sözleşmede işçilerin haklarında önemli kazanımlar elde edildi.

MAAŞLAR NET 95 BİN TL'YE YÜKSELDİ

1994 yılında faaliyete başlayan ve çelik malzeme sektörünün önemli fabrikaları arasında gösterilen Ar-Metal'de işçiler, imzalanan sözleşme kapsamında ilk 6 ay için yüzde 37 oranında zam almaya hak kazandı.

Sözleşmeye göre işçilerin üçüncü, dördüncü ve altıncı ay zamları ise açıklanacak enflasyon oranına ek 1,5 puan olarak uygulanacak.

EYLÜLDE 20 BİN TL İKRAMİYE

Yapılan anlaşma ile işçilerin brüt maaşlarında vergi dilimi nedeniyle düşüş yaşadığı eylül ayında, işveren tarafından tek seferlik 20 bin TL ikramiye ödemesi gerçekleştirilmesine karar verildi. Ayrıca çalışanların bayram yardımı, izin parası ve yakacak desteği başta olmak üzere çeşitli sosyal haklarında da önemli artışlara gidildi.

İŞÇİLER ANLAŞMA SONRASI BAYRAM ETTİ

Toplu İş Sözleşmesi sonrası sendika tarafından yapılan açıklamada elde edilen kazanımların önemine dikkat çekilirken, işçiler, yeni sözleşmenin imzalanmasını sevinçle karşıladı.

İşçi maaş Toplu Sözleşme
