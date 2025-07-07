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'O gün 750 TL'ye sattım' Zam şampiyonu oldu! Fiyatlar cep yaktı, birinde düşüş için tarih verdiler

Pazarda sebze meyve fiyatları ne durumda? Özellikle bir meyve yüksek fiyatıyla dikkat çekti. Pazarcılar da yüksek fiyatlar nedeniyle müşteriyle tartıştıklarını söyledi. Bir süredir yüksek seyreden limon fiyatında düşüş için ne esnaf bir tarihi işaret etti. İşte fiyatlarıyla cep yakan pazardaki sebze - meyve fiyatlarında son durum...

'O gün 750 TL'ye sattım' Zam şampiyonu oldu! Fiyatlar cep yaktı, birinde düşüş için tarih verdiler
Hande Dağ

Yaz aylarının gelmesiyle gözler yaz meyvelerine çevrilirken pazara giden vatandaşlar meyvelerdeki fiyatlar karşısında şaşkınlık yaşıyor. Özellikle bir tanesi adeta zam şampiyonu oldu. İşte pazardaki sebze ve meyve fiyatları ve esnafın değerlendirmeleri...

O gün 750 TL ye sattım Zam şampiyonu oldu! Fiyatlar cep yaktı, birinde düşüş için tarih verdiler 1

"EN YÜKSEK KİRAZ GEÇEN SENE BU ZAMANDA 150 LİRAYDI"

Ekol TV'de yer alan habere göre mikrofon uzatılan bir vatandaş "Kiraz çok pahalı" derken bir pazarcı esnafı ise "Müşteriyle tartışıyorum yüksek olduğu için" ifadelerini kullandı. Yaz meyveleri, tezgahları süslemeye başlayalı çok oldu ama fiyatlar bir türlü yüz güldürmedi. Pazarcı "Şu an 600 lira yani şu an kirazın zamanı. En yüksek kiraz geçen sene bu zamanda 150 liraydı" dedi.

O gün 750 TL ye sattım Zam şampiyonu oldu! Fiyatlar cep yaktı, birinde düşüş için tarih verdiler 2

ZAM ŞAMPİYONU OLDU

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre Haziran ayında kiraz zam şampiyonu oldu. Fiyatı bir önceki aya göre yüzde 44,29 arttı. Pazarcı da "Hafta içi çarşamba günü 750 liraya kiraz sattım" ifadelerini kullandı.

O gün 750 TL ye sattım Zam şampiyonu oldu! Fiyatlar cep yaktı, birinde düşüş için tarih verdiler 3

FİYATI EN ÇOK DÜŞEN MEYVE O OLDU

Mikrofon uzatılan bir vatandaş ise "Salatalık biraz düşmüş. Meyveler çok pahalı" şeklinde konuştu. Üzüm 120 lira, kayısı ise kimi tezgahta 85, kiminde 100 lira. Karpuz fiyatları ise düşüşte. Geçtiğimiz ay karpuz fiyatındaki yüzde 31,51'lik gerilemeyle fiyatı en çok düşen meyve oldu. Pazarcılar da "Karpuz geçen hafta 20 -25 lira gibi bir kilo fiyatı vardı" dedi. Bu hafta ise kilogramı 10 liradan satışta.

O gün 750 TL ye sattım Zam şampiyonu oldu! Fiyatlar cep yaktı, birinde düşüş için tarih verdiler 4

LİMON FİYATLARININ DÜŞMESİ İÇİN O AYI İŞARET ETTİLER

Haziran ayında kirazdan sonra fiyatı en çok yükselenlerden biri de sofraların, mutfakların olmazsa olmazı C vitamini deposu limon oldu. Semt pazarlarında ve marketlerde fiyatı 150 liraya kadar çıktı. Esnafa göre limon fiyatlarının düşmesi için Eylül ayını yani yeni hasat dönemini beklemek gerekiyor.

O gün 750 TL ye sattım Zam şampiyonu oldu! Fiyatlar cep yaktı, birinde düşüş için tarih verdiler 5

Yazın olmazsa olmaz sebzeleri bu hafta semt pazarlarında yükselişte. Bezelye geçtiğimiz hafta 35 lirayken bu hafta 70 liraya çıktı. Ayşe kadın fasulye geçen hafta pazarlarda 50 ile 70 lira arasında satılırken bu hafta fiyatı 100 lira ve yine mutfaklarda sıkça yer alan Çanakkale bahçe domatesi geçtiğimiz hafta 35 lirayken bu hafta sen pazarlarında 50 liraya yükseldi. Salatalık 25, patlıcan ve kabak 50, sivri biber 200, dolmalık ve köy biberse 60 liradan satılıyor.

O gün 750 TL ye sattım Zam şampiyonu oldu! Fiyatlar cep yaktı, birinde düşüş için tarih verdiler 6

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Anahtar Kelimeler:
Pazar meyve Sebze Fiyatları fiyat
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