O hamleler kredi kartıyla alışverişi etkiledi! Kimi zam yaptı, kimi ödeme yöntemini değiştirdi: ‘IBAN’a yolla’ dönemi

Bankaların işletmelere uyguladığı 0.49 ile 0.79 aralığındaki kredi komisyonları geçtiğimiz hafta yüzde 3,5 oranına yükselmişti. Faiz kararına paralel şekilde 7 Temmuz tarihli Resmi Gazete kararıyla Tüketici Kredilerinde Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) yüzde 10'dan yüzde 15'e yükselmişti. Bu artış esnafı zora sokarken yeni uygulamaları da beraberinde getirdi. İşte kredi kartı ile alakalı yaşanan son gelişmeler ve detayları...

KREDİ KARTI KOMİSYONLARI ARTINCA ZAM YAPTILAR

Cumhuriyet Gazetesi'nden Ali Can Polat'ın haberinde yer alan bilgilere göre; Bazı işletme sahipleri yeni komisyon oranlarıyla kazançlarının kesintiye uğradığını belirtirken, değişikliklerden sonra ürün, mal ve hizmet bedellerinde zam yapma yoluna gitti. Bu doğrultuda pek çok kişinin kredi kartıyla alışveriş yapma seçeneğini de kaldırmayı tercih ettiği görüldü.

‘IBAN’A YOLLA’ DÖNEMİ

Kesilen yüksek komisyon oranları sebebiyle iş yerlerinde havale/EFT ile alışveriş yapılmasının tercih edilmesi durumu ortaya çıktı. IBAN adreslerine gönderilen ücretlerle yapılan ödemeler dikkat çekerken müşteriler de para transferiyle alınan ürünün veya hizmet bedelinin iş yerine aktarılması halinde bankanın ticaretten bir komisyon alamadığını belirtiyor. Uzmanlar ise bu yöntemin kayıt dışı ekonomi olduğuna vurgu yaparken o kazancın vergiye yansıtılmaması durumunda yüklü tutarda ceza kesilebileceğine dikkat çekiyor.

KREDİ KARTI FAİZLERİ 1 KASIM’DAN SONRA ARTACAK

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, geçtiğimiz haftalarda parasal sıkılaşma sürecinin sürdüğünün altını çizmişti. Faiz oranına istenilen seviyeye gelene dek artırma yoluna gidileceğini işaret eden Erkan'ın açıklamaları sonrası 26 Ekim'de alınacak faiz kararlarında nasıl bir yol izleneceği de merak edilmeye başlandı. Merkez Bankası'nın 500 baz puan faiz artırımına gideceği yönündeki tartışmalar sürerken beklentilerin bu yönde gerekleşmesi halinde politika faizlerinin yüzde 30'a yükseltilmesiyle beraber 1 Kasım 2023 tarihi itibarıyla geçerli olacak kredi kartı aktif faiz tutarının da yüzde 3,71'e yükseleceği aktarılıyor.

Enflasyonun dizginlenebilmesi adına kredi sıkılaşmasının tercih edildiğine işaret ediliyor. Merkez Bankası'nın OVP'de yer alan hedefleri yakalamak adına 2024 yılında da yeni faiz artırımlarına gitmesi beklenirken Türkiye'de 2024 yılında itibarıyla kredi kartı kullanımında düşüş yaşanması bekleniyor.







