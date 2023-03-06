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O ilde fiyatı 2,75 TL'ye kadar düştü! Rekabet artınca... İndirime gittiler 'Müşteriyi kaybetme korkusuyla...'

06.03.2023 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gıda ürünlerindeki fiyatlar vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. Sofraların temel gıdalarından olan ekmeğin fiyatındaki hareketlilik de vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. Son olarak Çankırı'da fırıncılar arasında yaşanan rekabet nedeniyle bazı bakkal ve fırınlarda ekmeğe indirim yapılarak ekmeğin 200 gramı 2,75 TL'ye satılmaya başlandı. Bu durum vatandaşın yüzünü güldürdü ancak fırıncılar durumdan şikayet etti. İşte detaylar...

O ilde fiyatı 2,75 TL'ye kadar düştü! Rekabet artınca... İndirime gittiler 'Müşteriyi kaybetme korkusuyla...'

Ekmek fiyatları ne kadar? Gıda fiyatlarındaki hareketlilik nedeniyle en çok merak edilen konulardan bir tanesi ekmek fiyatı oluyor. Çankırı'da fırıncılar arasındaki rekabet nedeniyle fiyatlardaki değişim ise dikkat çekti. Çankırı’da yapılan zam ile 210 gram ekmeğin fiyat 5 TL’ye yükseltilmişti. İlde 3,75 TL’den satılan 200 gram ekmeğe ise fırıncılar arasında yaşanan rekabet sonrasında bazı market ve fırınlarda indirim geldi. 2,75 TL’den satılmaya başlayan ekmek vatandaşın yüzünü güldürürken fırıncılar ise durumdan şikayet etti.

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Kent genelinde çok sayıda ekmek fırının olması ve birçok fırının hijyenik olmayan ortamlarda ekmek üretmesinin haksız bir rekabet oluşturduğunu söyleyen işletmeciler, fırınların daha sıkı bir şekilde denetlenmesi gerektiğini söyledi.

"3,75'TEN SATILMASI GEREKİRKEN 2,75 TL, 3 TL GİBİ FİYATLARDAN SATIYORLAR"

Çankırı’da ekmek üretimi yapan Adnan Kuşçu, “Çankırı’da fırınlardaki haksız rekabetin sebebi bazı fırınların hijyen şartlarını sağlanmayan ortamlarda üretim yapması. Üretmiş oldukları ekmekleri bakkal ve marketlerde 200 gram ekmeği 3,75 TL’den satılması gerekirken 2,75- 3 TL gibi fiyatlardan satıyorlar. Bunun yanı sıra, pazardaki müşterisini kaybetme korkusu ile bakkal ve marketlerden daha fazla ondalık almaktadırlar. Bakkalların bu fırınlardan verilen iskonto bedelini talep etmesi ile müşterisini kaybetmek zorunda kalmak istemeyen fırınlar mecbur kalmaktadır. Maalesef, pazarın darlığı ve fırının çok olması, fırınların birçoğunun verimsiz kapasitede çalışması haksız rekabete yol açmaktadır. Bu rekabetin önüne geçilebilmesi için Çankırı Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ekmek üreten yerlerin hijyen şartlarının sağlanabilmesi için denetimlerin sıklıkla yapılması gerekiyor. Bu hem haksız rekabetin önüne geçer hem de vatandaşın hijyen şartları ile üretilen ekmek tüketmesini sağlar” dedi. (İHA)

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