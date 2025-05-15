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O ilde şehir hastanesinin yapımı bitiyor! Denizin ortasında 900 yatak ile hizmet verecek, 'Son aşamaya gelindi'

Trabzon'da Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yanındaki dolgu alanında yapımı süren 900 yataklı Şehir Hastanesi inşaatının yüzde 75'i tamamlandı. İnşaatında yaklaşık 760 kişinin çalıştığı şehir hastanesinin temelinde 5 bin kazıkla zemin güçlendirilmesi yapıldı.

O ilde şehir hastanesinin yapımı bitiyor! Denizin ortasında 900 yatak ile hizmet verecek, 'Son aşamaya gelindi'

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nin yanındaki dolgu alanında geçtiğimiz yıllarda yapımına başlanan Trabzon Şehir Hastanesi'ndeki çalışmalar sürüyor. Toplam 900 nitelikli yatak sayısı sahip olacak şekilde projelendirilen ve yatak kapasitesi arttırılabilir durumda olan Trabzon Şehir Hastanesi inşaatı yüzde 75 seviyelerine geldi. 5 bin fore kazığın kullandığı şehir hastanesi depreme dayanıklı olarak inşa edilen sismik izolatörler ile korunacak. Kentteki yoğun bakım kapasitesini de 2 katına çıkartacak olan Trabzon Şehir Hastanesi'nde 300 poliklinik ve 33 ameliyathane olacak.

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"EKSİKSİZ BİR ŞEKİLDE BAŞLAYACAK"

Hastane inşaatın yüzde 75 seviyelerine ulaştığını kaydeden Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, hastane inşaatı ile ilgili şu sözleri kullandı:

"Hastanemizin 4 kulesinde epey bir mesafe aldı. İç donanımlarla ilgili de ciddi çalışmalar yapıldı. Yer döşemeleri, kapıların montajı, elektrik tesisatına varıncaya kadar birçok işlemler yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. Yılsonuna kadar da firma bitmesini taahhüt etti biz de o günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Şehir hastanesi devlet imkânlarıyla yapılan bir tesis. O nedenle de elimizde var olan cihazlar teşrif malzemeleri personel ve benzeri tıbbı cihazlarla alakalı fizibilite envanter çalışmalarını yaptık, bakanlığımıza sunduk. Eksik kalacağını ön gördüğümüz bir kısım malzemelerin de taleplerini yaptık. Bakanlığımız bunlarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah bittiği zaman eksiksiz bir şekilde hizmet vermeyi hedefliyoruz. Özellikle ilimizde bir yapılanmaya ihtiyacımız var. Bu bağlamda da hizmetlerin kaydırılması söz konusu olacak. Bir kısım hizmetleri özellikle şehir hastanemizde vermeyi planlıyoruz. Bu planlama dâhilinde de yakın bir gelecekte zaten kamuoyuyla paylaşılacak

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BİRÇOK HİZMET TEK ÇATI ALTINDA OLACAK

Hastanenin ulaşım alt yapısı ile ilgili de konuşan Usta, "Doğuda Fatih ve Fakülte, batıda Haçkalı Baba Hastanesi ile birlikte zaten 112'nin koordinasyonu komutası bizde olduğu için çok rahat acil vakaları yönetebilir durumda olacağız. Ona rağmen yollarla ilgili çalışmalar hem Büyükşehir Belediye Başkanlığımız hem de Karayolları Bölge Müdürlüğü nezdinde ciddi bir şekilde yapılıyor. Hem hafif raylı sistem orada planlanıyor. İnşallah yakın bir zamanda o da başlayacak. Karayolları da ciddi bir şekilde hem kavşak hem şehir hastanesinin dört bir yanından yollar olacak şekilde çalışmalarını yakın bir zamanda açıklayacaktır. Çünkü son aşamalara geldiler. Bir ulaşım sorununun olmayacağını ön görüyoruz. Birçok hizmetin tek çatı altında olması vatandaşımızın lehine olacağını hizmet almaya başladığında görecektir" sözlerini sarf etti.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Trabzon Şehir hastanesi
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