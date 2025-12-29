FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

O illerde görevlendirilecek! Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 42 uzman alacak

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), merkez ve taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 42 uzman sözleşmeli personel alımı yapacak.

O illerde görevlendirilecek! Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 42 uzman alacak

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, açıktan atama yoluyla 42 uzman sözleşmeli personel alımı için yazılı ve sözlü seçme sınavı gerçekleştirilecek.

Uzmanlar, Ağrı, Ardahan, Erzincan, Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Muş, Şanlıurfa, Van ve Yozgat'ta görevlendirilecek.

E-DEVLET'TEN BAŞVURULABİLECEK!

Üniversitelerin, veterinerlik, ziraat mühendisliği, gıda mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, makine mühendisliği, endüstri mühendisliği, inşaat mühendisliği, mimarlık, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, iktisat ekonomi, ekonometri, maliye, işletme, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümünden mezun olma şartı aranacak.

Adaylar, 31 Aralık 2025-9 Ocak 2026 tarihlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden veya Kariyer Kapısı platformundan başvurabilecek. Şahsen, elden, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Sınava katılma hakkını elde eden adayların listesi "www.tkdk.gov.tr" ve Kariyer Kapısı Platformu "http://kariyerkapisi.gov.tr/isealim" üzerinden görülebilecek.

Yazılı sınav 8 Şubat 2026'da Ankara'da yapılacak, başarılı olan adayların sözlü sınav tarihi ve yeri ise Kurumun internet adresinden duyurulacak.Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Açık Açık 26. Bölüm | Prof. Dr. Refet Gürkaynak'tan asgari ücret çıkışı: Rakamı belirleyenler bu parayla geçinemezAçık Açık 26. Bölüm | Prof. Dr. Refet Gürkaynak'tan asgari ücret çıkışı: Rakamı belirleyenler bu parayla geçinemez
29 Aralık Pazartesi gününden ekonominin öne çıkan başlıkları29 Aralık Pazartesi gününden ekonominin öne çıkan başlıkları

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
sözleşmeli personel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.