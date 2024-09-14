O paraları arazi sahiplerine verecek! Tarım arazileri için yeni uygulama: 2025'te hayata geçiyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın en dikkat çekici adımlarından biri, uzun süredir işlenmeyen tarım arazilerinin üretim amaçlı kiralanması üzerine yapılan yeni düzenleme oldu. 22 Ağustos 2024'te yürürlüğe giren yönetmelikle birlikte, iki yıl boyunca işlenmeyen tarım arazileri sezonluk tarımsal amaçlarla kiralanabilecek. Bu araziler, arazinin vasfı korunarak ve tarımsal üretimde kullanılmak şartıyla kiraya verilecek. Üretim seferberliği çerçevesinde atılan bu adım, Türkiye’de tarımsal faaliyetlerin yaygınlaşmasını hedefliyor.

ARAZİ TESPİTİ VE KİRALAMA SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

İl ve ilçe tarım müdürlükleri tarafından oluşturulan Arazi Tespit Komisyonları, uydu görüntüleri, coğrafi bilgi sistemleri ve diğer kamu kurumlarının sağladığı veriler ışığında işlenmeyen tarım arazilerini tespit edecek. Arazilerin tespit sürecinde hasat dönemleri gibi yerel faktörler de göz önünde bulundurulacak. İşlenmeyen araziler, mahalle muhtarlıklarında, elektronik ortamda ve il müdürlüklerinin internet sitelerinde ilan edilecek.

Kiralama süreci ise arazinin bulunduğu yerleşim yerinde ikamet edenlere, sivil toplum kuruluşlarına ve meslek odalarına öncelik tanıyarak işleyecek. Eğer birden fazla başvuru olursa en yüksek teklifi veren kişi kiralama hakkını elde edecek. Ayrıca kiracılar, bakanlıkça belirlenen sistemlere kayıt yaptırarak tarımsal desteklerden de faydalanabilecek.

KİRALAMA VE KİRA BEDELLERİ ÜZERİNDEKİ DÜZENLEMELER

Yeni düzenlemeye göre kira bedelleri, ilgili komisyonlar tarafından belirlenen rayiç bedeller üzerinden yapılacak. Kiralanacak tarım arazilerine benzer özellikteki en az üç arazi dikkate alınarak kira bedeli belirlenecek. Kira bedelleri doğrudan arazi maliklerine ödenecek, maliklere ulaşılamaması durumunda ise kamu bankalarında açılacak hesaplarda nemalandırılacak.

İLK KİRALAMA 2025’TE GERÇEKLEŞECEK

Yeni düzenlemenin uygulanmasına ilişkin ilk adım 30 Eylül 2024'te atılacak ve ilk listeler ilan edilecek. İki yıl boyunca işlenmeyen arazilere ait ilk kiralama ise 16 Ekim 2025 tarihinde gerçekleşecek. Bu süreçte arazi sahipleri, kiralama yapılmadan önce itirazlarını iletme hakkına sahip olacaklar.

TARIM ARAZİLERİNİN ÜRETİME DÖNÜŞÜ HEDEFLENİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu adımı, atıl durumda kalan tarım arazilerini üretime kazandırmayı amaçlıyor. Ülkenin tarımsal üretimini artıracak olan bu düzenlemeler, hem çiftçilere yeni fırsatlar sunuyor hem de kırsal kalkınmayı destekliyor. Bakanlık, tarımsal üretim seferberliğiyle daha sürdürülebilir bir tarım ekonomisi yaratmayı hedefliyor.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır