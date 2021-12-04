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O şartları sağlayan yararlanıyor! Bakıcı desteği 375 euroya çıkıyor

04.12.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışan anneleri desteklemek amacıyla verilen bakıcı destek parası 375 euro oldu. Bakıcı yardımından yararlanmak için gereken şartlar şöyle…

O şartları sağlayan yararlanıyor! Bakıcı desteği 375 euroya çıkıyor

Ülkemizde annelerin istihdamını artırmak için çeşitli teşvikler yapılmaktadır. Bunlardan biri de hükümetin AB ile birlikte finanse ettiği bakıcı destek programıdır. Annelere, bakıcı desteği için 375 euro ödenecek. Ancak elbette bazı şartların tamamlanması gerekiyor. Sizlerin de bu destekten faydalanmak için haberimizi ayrıntılarıyla incelemenizi tavsiye ederiz.

BAKICI DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Avrupa Birliği destekli "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" kapsamında, eğitimli çocuk bakıcısı istihdam eden anneler (çalışan anne desteği) ve 0-36 aylık çocuk bakımı alanında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sertifikası almış kadınlar (Bakıcı Eğitim Teşviki) bu destekten yararlanabiliyor. Desteğe, başvuru tarihi itibarıyla 0-2 yaş aralığında çocuk sahibi olan SSK'lı (4A) anneler başvurabiliyor.

İşte diğer şartlar:

-SGK kayıtlarına göre proje döneminde analık izninde olmamalısınız.

-Bakıcınızın ücretini en az asgari ücret düzeyinden ödemeniz gerekiyor.

-Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikamet etmelisiniz.

-Çocuğunuzla aynı evde bulunmalısınız. -Bekar anneyseniz çocuğunuzun velayetine sahip olmanız gerek.

-En geç kesin kayıt tarihi itibarıyla bir işverenin yanında sigortalı ve tam zamanlı çalışıyor olmalısınız.

-Bir eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı sigortalı olarak çalıştırıp, çocuğunuzu bu bakıcıya baktırmalısınız.

BAKICI DESTEĞİ İÇİN BAŞVURULAR NEREYE YAPILIR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, küçük çocuğu olan annelerin iş hayatından ayrılmamalarının hedeflendiğini belirterek, pandemi döneminde de hibe desteğinin sürdüğünü ifade etti. Bakan Bilgin, kayıtlı kadın istihdamının desteklenmesi amacıyla Türkiye ile Avrupa Birliği tarafından karşılanan projesi kapsamında "Çalışan Anne Desteği" ve "Bakıcı Eğitim Teşviki" bileşeni altında ödeme yapıldığını söyledi. Bilgin, konuya ilişkin soru önergesine verdiği yanıtta, "Çocuk bakımı alanında eğitimli olduğunu diploma veya sertifikayla belgeleyen bakıcı istihdam edenlere teşvik veriliyor. Salgın nedeniyle projeye ara verilmedi, proje şartlarının salgına adapte edilmesi için revizyon yapıldı. Çalışan annenin daha önce ücretsiz izin nedeniyle evde olması hibe ödemelerinde geçersiz bir nedenken, salgın nedeniyle ücretsiz izin almak durumunda kalan veya kısa çalışma ödeneğinden faydalandığını belgeleyenlere hibe desteğine devam ediliyor" dedi. Çalışan Anne Desteği için başvurular, 'www. sgk.gov.tr' adresinden yapılıyor. Bakıcı Eğitim Teşviki'nde ise, projenin uygulandığı illerde ikamet eden ve MEB onaylı çocuk bakımı kursunu tamamlayanlara destek sağlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
sgk
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