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O şehirlerde çok var! At ve eşek eti yedirmişler... Skandal listede 2 il adeta birbiriyle yarıştı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
16.10.2024 14:31
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Türkiye bir süredir, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda hilekarlarının açıkladığı listeyi konuşuyor. Köfteci Yusuf ile gelen domuz eti skandalı Türkiye'nin gündemine otururken listede kırmızı ette yapılan daha nice sahtekarlıklar mide bulandırdı. Listenin yayınlanmasıyla birlikte vatandaşa domuz, at ve eşek eti yedirildiği tespit edildi. Listedeki bir diğer dikkat çeken detay ise vatandaşa at ve eşek eti yediren iller arasında özellikle 2 ilin öne çıkması oldu.

O şehirlerde çok var! At ve eşek eti yedirmişler... Skandal listede 2 il adeta birbiriyle yarıştı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş yapan firmaları açıklamaya başlamasıyla Türkiye gündeminde skandal gıda sahtekarlıklarıyla çalkalanıyor. Gıda sahtekarlarının insan sağlığını tehdit eden oyunu ifşa olmaya devam ederken "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden yayınlanan listede mide bulandıran yeni gerçekler de ortaya çıkıyor.

KÖFTECİ YUSUF VE DOMUZ ETİ SKANDALI GÜNDEME OTURMUŞTU

Listedeki en çok gündem yaratan firma Köfteci Yusuf olmuştu. Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti tespit edilmesi skandalı Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşmüştü.

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DOMUZ ETİ, AT VE EŞEK ETİ...

Bakanlık tarafından yayınlanan listede özellikle kırmızı ette yapılan hileler dikkat çekti. Kırmızı et olarak vatandaşa domuz etinin yanı sıra at ve eşek etinin de yedirildiği anlaşıldı.

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İKİ İL DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Türkiye'de en çok hangi ilde vatandaşa at eti ve eşek eti yedirildiği ortaya çıktı. Buna göre hileli gıdalar listesinde 2 şehrin adı ön planda yer aldı. Adana ve Sakarya, gıdalarda at ve eşek eti tespitinde adeta birbiriyle yarıştı.

2 Ekim itibarıyla yayınlanan o listede Adana'dan 9, Sakarya'dan ise 6 işletme yer aldı. İşte Adana ve Sakarya'da ürünlerde uygunsuzluk tespit edilip vatandaşa at-eşek eti yediren o işletmeler...

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Köfteci Yusuf eşek At liste domuz eti
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