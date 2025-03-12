O tarihte hesapları kontrol edin! Milyonları ilgilendiriyor 'Durum netleşti'

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında emeklilerin alacağı ikramiyeler yüzde 33'lük bir artışla 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltildi. Peki, emekliler ikramiyeleri ne zaman alacak? Emekliler Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere toplamda 8 bin TL bayram ikramiyesi alacak. İşte emeklilerin merakla beklediği sorunun yanıtı...

"16 MİLYON EMEKLİMİZE BU ÖDENECEK"

A Haber yayınında konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Serkan Kumdakçı, "Bu sene 4 bin TL olarak yaklaşık 16 milyon emeklimizi ilgilendiren bir durum, netleşmiş oldu. Ramazan ve Kurban bayramlarında ayrı ayrı 4'er bin lira, toplam 8 bin lira ödenecek. Tabii bu ödemenin planlaması ile ilgili durum da bayrama yetiştirilmesi açısından önem arz ediyor. Mart ayının sonu itibarıyla 24'ü ile 28 arası, tabii 3 tane kurumdan emekli olan kişiler var; SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı. Bu üç kurumun ayrı ayrı emeklilerine ödeme yapılacak ve emekli tahsis numaralarının son rakamlarına göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından planlanarak 16 milyon emeklimize bu ödenecek" dedi.

Devamında Kumdakçı "Tabii sadece emeklileri ilgilendiren bir durum da değil aslında bu. Diğer taraftan dul yetim aylığı alanlar ve yaşlılık aylığı alanların da durumu burada netleşti ve onlar da buradan faydalanmış olacaklar" ifadelerini kullandı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ

Kumdakçı "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bir çalışma yapacak. Çünkü sonuçta Hazine ve Maliye Bakanlığı üzerinde de 100 milyar ile 120 milyar arası bir ödeme yükü doğuracağı için iki Bakanlığın planlamasıyla oluşacak. Daha sonra meclise bir kanun teklifi verilecek, bu kanun teklifi plan ve bütçe komisyonunda görüşülerek kabul edilecek. Daha sonra genel kurula gelecek, genel kurulda görüşüldükten sonra yasalaşacak. Çünkü bu ödemenin yapılabilmesi için bir yasa gerekiyor Türkiye'de. Yasalaştıktan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla Resmi Gazete'de yayınlanacak ve yürürlüğe girmiş olacak. Planlanan tarih geçen seneki ödemelere baktığımızda geçen sene her iki bayramda da ikişer gün önce ödemeler yapılmıştı. Bu sene de Ramazan Bayramının ayın 30'unda başlayacağını düşündüğümüzde 24'ü ile 28'i arasında ödemelerin planlanarak emeklilerin banka hesaplarına, emekli maaşı aldıkları banka hesaplarına aktarılması bekleniyor" şeklinde konuştu.

Tarihlerle ilgili önemli bir noktaya da değinen Kumdakçı "Dediğim gibi burada üç tane kurum ayrı ayrı emeklileri planlanacak ve emekli tahsis numaraların sırasına göre 24'ü ile 28'i arası banka hesaplarına yatırılacak. Emekli tahsis numaralarına göre yatırılacak. Geçen sene de aynı düzende yatırılmıştı. Çünkü her bir emeklinin bir tahsis numarası var, bu tahsis numaralarına göre banka hesaplarına aktarılacak. Planlamaya baktığımızda bu sene 28'ine kadar tamamlanmış olması öngörülüyor. 4 gün de bir süre verildiği zaman 24'ü ile 28'i arası bu işlemlerin tamamlanmış olması şu an için bekleniyor. Ama dediğim gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine Bakanlığının bir ortak çalışma yapması gerekiyor" dedi.

BAŞKA KİMLER İKRAMİYEDEN FAYDANALACAK?

Emeklilerin yanı sıra bayram ikramiyesi alacaklar kişiler ile ilgili ise Kumbakçı "16 milyon emeklimizin yanında dul yetim aylığı alanlar ve yaşlılık aylığı alanlar da bu kapsama dahil oluyorlar ama dul yetim aylığı alanların 3 tane hisse grubu var; yüzde 25, yüzde 50 ve yüzde 75 hisse. Yüzde 25 hisseli maaş alanlar 1000 lira, yüzde 50 hisseli dul yetim aylığı alanlar 2 bin lira ve yüzde 75 hisseli maaş alanlar da 3 bin lira bayram ikramiyesi alacak ve bunların da yine maaşlarının yattığı banka hesaplarına bu tutarlar aktarılacak" ifadelerini kullandı.