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O ülke rotasını Türkiye'ye çevirdi! 2 ayda Rusları geride bıraktılar: Akın akın geliyorlar

15.04.2024 14:50
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Türkiye doğa güzelliği ve tatile uygun iklimiyle çok sayıda yabancı turistin ilk adresi olmaya devam ediyor. Ocak ve Şubat ayına ait rakamlar incelendiğinde Türkiye'yi en çok ziyaret eden turistlerin İranlı olduğu belirlendi. Ruslar ve Bulgarlar ikinci ve üçüncü sırada kendine yer buldu. Turistlerin en çok ziyaret ettikleri şehirler ise sırasıyla İstanbul, Edirne, Antalya, Artvin ve Ağrı oldu.

O ülke rotasını Türkiye'ye çevirdi! 2 ayda Rusları geride bıraktılar: Akın akın geliyorlar

Türkiye'yi bu yılın ilk iki ayında 4 milyon 341 bin 606 kişi ziyaret ederken, en fazla turist İran, Rusya ve Bulgaristan'dan geldi.

İRAN3

56 MİLYONDAN FAZLA TURİST

Turizm Haftası dolayısıyla AA muhabirinin Kültür ve Turizm Bakanlığının turizm istatistiklerinden derlediği verilere göre, Türkiye'ye 2023'te gelen yurt dışı ziyaretçi sayısı 56 milyon 693 bin 837 oldu. Bu ziyaretçilerin 49 milyon 209 bin 180'i yabancı, 7 milyon 484 bin 657'i "yurt dışı ikametli vatandaş" ziyaretçilerden oluştu.

RUS1

GEÇEN YILA ARTTI

Sınır-giriş çıkış istatistiklerine göre, Türkiye Ocak 2024'te 2 milyon 47 bin 27, şubat ayında 2 milyon 294 bin 579 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Geçen yılın aynı döneminde 3 milyon 876 bin 381 yabancı ziyaretçi Türkiye'ye giriş yapmıştı.

Bu verilere göre, bu yılın Ocak-Şubat döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak, 4 milyon 341 bin 606 oldu.

2023'te ve 2024'ün ilk 2 ayında, Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı toplam 61 milyon 35 bin 443 olarak tespit edildi.

İRAN4

İRAN ZİRVEDE YER ALDI

Türkiye'ye ocak ve şubat ayında en çok ziyaretçi gönderen ülke, 437 bin 905 kişi ile İran oldu. İran'ı 433 bin 654 kişi ile Rusya, 345 bin 301 kişi ile Bulgaristan takip etti. Bulgaristan'ı sırasıyla Almanya ve Gürcistan izledi.

Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin ülkeye giriş yaptıkları iller sıralamasında ise İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'u sırasıyla Edirne, Antalya, Artvin ve Ağrı takip etti.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise ilk sırada Rusya yer alıyordu.

RUS2

TURİZM GELİRİ ARTTI

Türkiye'de salgın koşulları nedeniyle turizm gelirinde düşüş olurken, 2021'den sonra turizm sektörü toparlanmaya başladı.

2022'deki turizm geliri 46 milyar 477 milyon 871 bin dolar olurken, geçen yıl bu rakam 54 milyar 315 milyon 542 bin dolara ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da turizm geliri ile 2023'ün turizmde rekor yılı olduğunu kaydetti.

Türkiye'ye 2019-2023 arasındaki gelen ziyaretçi sayısı ile elde edilen turizm geliri ise şöyle:

Yıllar Ziyaretçi Sayısı Turizm Geliri

  • 2019 51 milyon 747 bin 199 34 milyar 520 milyon 332 bin dolar
  • 2020 15 milyon 971 bin 201 12 milyar 59 milyon 320 bin dolar
  • 2021 30 milyon 38 bin 961 30 milyar 173 milyon 587 bin dolar
  • 2022 51 milyon 387 bin 513 46 milyar 477 milyon 871 bin dolar
  • 2023 56 milyon 693 bin 837 54 milyar 315 milyon 542 bin dolarBu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
İran turist rus
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