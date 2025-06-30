O ülkeye gidecekler dikkat: Onay verilmezse itiraz bile edemeyeceksiniz!

Almanya Dışişleri Bakanlığı, 1 Temmuz 2025 itibarıyla dünya genelinde reddedilen vize başvurularına karşı başlatılabilen remonstrasyon (itiraz) prosedürünü tamamen kaldırma kararı aldığını açıkladı. Bakanlık, yaptığı yazılı açıklamada bu adımın, artan vize başvuru yükünü hafifletmek ve bekleme sürelerini azaltmak amacıyla atıldığını belirtti.

Açıklamada, vize reddi alan kişilerin her zaman yeniden başvuru yapma hakkına sahip oldukları vurgulanarak, itiraz mekanizmasının kaldırılmasının hak kaybı yaratmayacağı ifade edildi.

PİLOT UYGULAMA BAŞARI SAĞLADI

Almanya, 2023 yılının Haziran ayında bazı yurtdışı temsilciliklerinde başlattığı pilot uygulamayla, itiraz prosedürünü geçici olarak askıya almıştı. 2024 yılında yaklaşık 2 milyon vize başvurusunun alındığını belirten Dışişleri Bakanlığı, özellikle Almanya’ya yerleşmek amacıyla yapılan ulusal vize başvurularında ciddi bir artış yaşandığına dikkat çekti.

Ancak artan talepler karşısında bazı temsilciliklerin yetersiz kaldığı, bu nedenle vize randevuları için uzun bekleme sürelerinin oluştuğu kaydedildi. Bakanlık, itiraz sürecinin kaldırılmasıyla birlikte, bu alanda görevli personelin doğrudan yeni başvuruların işlenmesine yönlendirilmesinin mümkün olduğunu ve böylece işlem kapasitesinin artırıldığını ifade etti.

YASAL BİR ZORUNLULUK DEĞİL

Açıklamada, remonstrasyon hakkının yasal olarak zorunlu bir uygulama olmadığı, Almanya tarafından gönüllü olarak sağlandığına dikkat çekildi. Pilot uygulamadan elde edilen geri bildirimlerin ve sonuçların olumlu olduğu, bu sayede daha fazla başvurunun işleme alınabildiği belirtildi.

Yeni uygulamanın 1 Temmuz 2025 itibarıyla tüm ülkelerde geçerli olacağı bildirildi.