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O vekil kim? İmamoğlu operasyonunda yeni detaylar var: “Silivri ve Çatalca’daki arsalar…”

26.03.2025 17:01
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek tarafından başlatılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindekilerin tutuklanmasıyla genişleyen yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor! Savcılığa yapılan şikayetler doğrultusunda bir milletvekilinin faaliyetleri de gündeme geldi.

O vekil kim? İmamoğlu operasyonunda yeni detaylar var: “Silivri ve Çatalca’daki arsalar…”

Söz konusu iddiaya göre İBB tarafından belediye otobüslerinin bakım ihaleleri İmamoğlu’na çok yakın olduğu ifade edilen milletvekili ve kardeşi tarafından paravan şirket olan Ş. Oto’ya yönlendirildi.

"SİLİVRİ VE ÇATALCA'DA ARAZİLER SATIN ALINDI" İDDİASI

Müşteki ifadesine göre Ş. Oto isimli şirket usulsüz ihalelerden ele geçen paralarla Silivri ve Çatalca bölgelerinde arsalar satın aldı. Alınan arsalardan birinin 60 parselden oluştuğu ve bir tanesinin 40 bin dolara alındığı bazı bazı kooperatiflere para aktarıldığı, bu kooperatiflerden birinin tanesi 110 bin dolar değerinde 250 paya sahip olduğu, 200 dönümlük bir araziye sahip olan başka bir kooperatife ise 200 milyon TL para aktarıldığı ifade edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek

"2 SENE ÖNCE BAŞLADI"

Müştekinin verdiği bilgilere göre yolsuzluk, rüşvet ve suç gelir sonucu İstanbul Silivri’de 234.400 m2 ve 434.000 m2’lik arazilere daha büyük paralar aktarıldığı, şüphelilerin 2023 yılından itibaren çok sayıda gayrı menkul edindikleri ve tüm bu edinimlerin rüşvet parasıyla olduğu iddia edildi.

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3 BELEDİYE BAŞKANI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın görevlerinden uzaklaştırıldığını açıklamıştı.

Yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun, Buğra Gökçe, Necati Özkan, Ali İlbak, Adem Tuncay, Yusuf İlbak, Ahmet Köksal, Ali Nuhoğlu gibi isimler tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu ibb Akın Gürlek
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