O yardımın süresi uzatıldı! 12 ay daha bu destekten faydalanabilirsiniz...

Peki, e-Devlet kira yardımı başvurusu için sağlanması gereken şartlar neler? 2020 senesinde kira yardımı nasıl alınıyor? Kira yardımı başvurusu yapmak için hangi belgeler gerekiyor ve yardım ne kadar sürede sağlanıyor? İşte corona virüs salgını nedeniyle başlatılan kira yardımı uygulaması ve hakkında merak edilen detaylar.
Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, corona virüs salgını sebebiyle kira yardımının gerçekleştirileceğinin haberini vermişti. Birçok kişi, bu uygulamaya başvurmaya başladı. Başvurmak isteyip hala başvuramamış olan kişiler ise bu yardımdan nasıl yararlanacaklarının cevabını aramaya devam ediyor. Riskli bölge olarak kabul edilen ve kentsel dönüşüme girmiş olan bir yerde yaşamak zorunda kalan kişiler hiç vakit kaybetmeden bu yardımdan faydalanmak istiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kira yardım süresini 36 aydan 48 aya çıkarması kararı, Resmi Gazetede de yayınlandı.
Kira yardımı başvurusu pek çok önemli işlemin yapıldığı e-Devlet sitesi aracılığıyla yapılıyor. e-Devlet sitesinin Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması adlı kısmından başvuru yapılabiliyor.
Bunun için yapmanız gereken ilk şey T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifrenizle birlikte sisteme giriş yapmanız oluyor.
Sonrasında ise karşınızda açılan ilk pencereden Uygulamaya Git adlı butona tıklıyorsunuz.
Bu sayfaya tıkladığınızda ise giriş yapmak istediğiniz uygulamanın erişmek istediği bilgilerinizin bir listesini görüyorsunuz. Bu listede paylaşmak istemediğiniz herhangi bir bilgi yer alıyorsa devam etmeyin.
Aksi halde devam ederek başvurunuzu başarıyla gerçekleştirebilirsiniz.
Birçok kurum, maddi açıdan sorun yaşayan ailelere kira yardımı yapıyor. Bu kurumlar:
STK'lar (Sivil Toplum Kuruluşları)
Belediyeler
Gönüllü kuruluşlar
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (Sadece kaymakamlıkların bünyesine bağlı olarak çalışanlar)
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı çalışan müdürlükler
Özel vakıflar
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Maddi durumu iyi olmayan kişilere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan kira yardımı, gerekli şartları sağlayan her aileye sağlanan bir destektir.
Başvuru yapan ailenin yaşadığı yerde incelemeler yapılıyor. İnceleme yapılmasına izin verilmezse bu haktan yararlanılamıyor.
Başvurular e-Devlet sisteminin yanı sıra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na da yapılabiliyor.
Bu yardımdan faydalanabilmek için başvuran kişilerin bireysel başvuru yapması şartı aranıyor.
Bu yardımdan faydalanabilmek için bir diğer şart ise başvurunun aile büyüğü tarafından yapılmış olmasıdır.
Kira yardımı başvurusu için gereken evraklar herkesin e-Devlet sistemi içerisinden kolaylıkla bulabileceği belgelerdir.
T.C. kimlik fotokopisi
Gelir belgesi
İkametgah belgesi
Fakirlik kağıdı (muhtarlıktan alınabiliyor)
Bu evraklarla beraber Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına giderek başvuru yapmak mümkün. Başvuru yapmaya giderken yardım talebinizi açıklayan bir dilekçe yazmanız gerekiyor. Yardımı alabilmeniz için inceleme başlatılıyor ve bu incelemede herhangi bir pürüz bulunmuyorsa yardımı almaya başlıyorsunuz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum