O yardımın süresi uzatıldı! 12 ay daha bu destekten faydalanabilirsiniz...

Peki, e-Devlet kira yardımı başvurusu için sağlanması gereken şartlar neler? 2020 senesinde kira yardımı nasıl alınıyor? Kira yardımı başvurusu yapmak için hangi belgeler gerekiyor ve yardım ne kadar sürede sağlanıyor? İşte corona virüs salgını nedeniyle başlatılan kira yardımı uygulaması ve hakkında merak edilen detaylar.

KİRA YARDIMI UYGULAMASINDAN YARARLANMAK İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, corona virüs salgını sebebiyle kira yardımının gerçekleştirileceğinin haberini vermişti. Birçok kişi, bu uygulamaya başvurmaya başladı. Başvurmak isteyip hala başvuramamış olan kişiler ise bu yardımdan nasıl yararlanacaklarının cevabını aramaya devam ediyor. Riskli bölge olarak kabul edilen ve kentsel dönüşüme girmiş olan bir yerde yaşamak zorunda kalan kişiler hiç vakit kaybetmeden bu yardımdan faydalanmak istiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kira yardım süresini 36 aydan 48 aya çıkarması kararı, Resmi Gazetede de yayınlandı.

Kira yardımı başvurusu pek çok önemli işlemin yapıldığı e-Devlet sitesi aracılığıyla yapılıyor. e-Devlet sitesinin Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması adlı kısmından başvuru yapılabiliyor.