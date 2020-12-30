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  4. Ocak 2021 Kısa Çalışma Ödeneği ödeme tarihi... İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği erken yatar mı? Ocak ayı Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatar?

Ocak 2021 Kısa Çalışma Ödeneği ödeme tarihi... İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği erken yatar mı? Ocak ayı Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.12.2020 09:20 | Son Güncelleme

2021 yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte Kısa Çalışma Ödeneği ve işsizlik maaşı alan binlerce vatandaş ödemelerin erken yapılmasını beklemeye başladı. Her ayın ilk haftası yapılan Kısa Çalışma Ödeneği Ocak 2021 tarihinde ne zaman yatacak merak ediliyor. İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği erken yatar mı? Ocak ayı Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatar?

Ocak 2021 Kısa Çalışma Ödeneği ödeme tarihi... İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği erken yatar mı? Ocak ayı Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatar?

2020 yılının bitmesine sayılı zaman kala Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri hızla devam ederken, koronavirüs pandemisinden dolayı binlerce kişinin faydalandığı Kısa Çalışma Ödeneği'ni araştırıyor. Ocak ayı Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatar araştıran vatandaşlar, yılbaşından dolayı Kısa Çalışma Ödeneği'nin tarihinin öne çekilmesini bekliyor. Yeni yıl kutlamalarını geçen yıl olduğu gibi bu yılda evde yapacak olan vatandaşlar 2021 Ocak Kısa Çalışma Ödeneği veriliş tarihi ne zaman olacak merak ediyor. İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği Ocak ayı verilme tarihi araştıran vatandaşlara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un bu konuya dair güncel bir açıklama yapmadığını, açıklama yaparsa mutlaka haberlerimizde yer vereceğimizi belirtelim.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Son yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Kısa Çalışma Ödeneği'nin iki ay daha uzatılarak 17 Ocak'a kadar devam edeceğini belirtmişti. Kısa Çalışma Ödeneği nedir araştıranlar için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kısa çalışma ödeneğini şu şekilde tanımlıyor:

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama.

2021 kısa çalışma ödeneği zammı

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NASIL HESAPLANIYOR?

Binlerce kişinin faydalandığı Kısa Çalışma Ödeneği'nin nasıl hesaplandığı işveren ve işçiler tarafından kontrol ediliyor. 26 Mart'tan bu yana binlerce kişi Kısa Çalışma Ödeneği almaya devam ediyor. Kısa Çalışma Ödeneği bitiş tarihi ile ilgili kesin bir süresinin belirtilmemesi ise vatandaşları Kısa Çalışma Ödeneği nasıl hesaplanıyor araştırmasına yönlendiriyor. Özellikle emeklilik süresini hesaplamak isteyen çalışanlar Kısa Çalışma Ödeneği emeklilik süresini kısaltıyor mu sorularıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi destek hattı ALO 170'ten yardım almaya çalışıyor.

Kısa Çalışma Ödeneği hesaplanırken, çalışan kişinin 12 ay üzerinden prime esas kazancı dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı olarak hesaplanıyor. Kısa Çalışma Ödeneği hesaplamasında dikkat edilen bir diğer hususta, Kısa Çalışma Ödeneği'nin aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 150'sini geçmemesi şartının koşulması. Bu şekilde hesaplanan ve başvuran iş yerlerinin işçilerine verilen Kısa Çalışma Ödeneği , işçilerin çalışmadıkları günler için ödeme olarak yapılıyor. Eğer iş yerinin tam olarak faaliyetinin durdurması söz konusu ise Kısa Çalışma Ödeneği üst sınır olan 4380,99 TL'yi aşamıyor.

2021 kısa çalışma ödeneği zammı

ASGARİ ÜCRET ARTARSA KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ DE ARTAR MI?

2020 yılının Mart ayından bu yana verilen Kısa Çalışma Ödeneği'nin hesaplanırken günlük ortalama brüt kazancının yüzde 60'ı alınarak hesaplandığını yukarıda belirtmiştik. 2021 Asgari ücret zammı açıklandıktan sonra çalışan kişinin günlük brüz kazancı da artacağı için Kısa Çalışma Ödeneği'nin de artması bekleniyor. 2021'de Kısa Çalışma Ödeneği miktarı net olarak ne kadar olacak henüz belirlenmemişken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un son açıklaması ve Resmi Gazete'de yayımlanan son gelişmeye göre Kısa Çalışma Ödeneği 17 Ocak'a kadar uzatılmıştı. Kısa Çalışma Ödeneği alan vatandaşların Ocak ayının ilk haftasında yapılacak olan Kısa Çalışma Ödeneği'ni de 2020 asgari ücretine göre alacağı tahmin ediliyor. Asgari ücret zammı Ocak ayında açıklanacağı için, 2021 zamlı Kısa Çalışma Ödeneği 'nin Şubat ayı itibari ile hesaplara yatacağı öngörülüyor.

Kısa Çalışma Ödeneği zammı 2021... 2021'de Kısa Çalışma Ödeneği değişti mi, ne kadar olacak? Asgari ücret artarsa kısa çalışma parası da artar mı?Kısa Çalışma Ödeneği zammı 2021... 2021'de Kısa Çalışma Ödeneği değişti mi, ne kadar olacak? Asgari ücret artarsa kısa çalışma parası da artar mı?
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