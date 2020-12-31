Ocak 2021 Kısa Çalışma Ödeneği ödeme tarihi... İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği erken yatar mı? Ocak ayı Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatar?

2020 yılının bitmesine sayılı zaman kala Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleri hızla devam ederken, koronavirüs pandemisinden dolayı binlerce kişinin faydalandığı Kısa Çalışma Ödeneği'ni araştırıyor. Ocak ayı Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatar araştıran vatandaşlar, yılbaşından dolayı Kısa Çalışma Ödeneği'nin tarihinin öne çekilmesini bekliyor. Yeni yıl kutlamalarını geçen yıl olduğu gibi bu yılda evde yapacak olan vatandaşlar 2021 Ocak Kısa Çalışma Ödeneği veriliş tarihi ne zaman olacak merak ediyor. İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği Ocak ayı verilme tarihi araştıran vatandaşlara 5 Ocak 2021'de hesaplara yatacağını belirtelim. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aralık ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ocak’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu. KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR? Son yapılan açıklamaya göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Kısa Çalışma Ödeneği'nin iki ay daha uzatılarak 17 Ocak'a kadar devam edeceğini belirtmişti. Koronavirüs salgını nedeniyle iş kanuna eklenen geçici 10. madde kapsamında, iş veya hizmet sözleşmesinin belirli haller dışında işveren tarafından feshedilmesini yasaklayan düzenlemenin süresi 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren iki ay uzatıldı.