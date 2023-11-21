OCAK AYI ASGARİ ÜCRET 2024: Yeni asgari ücret ne kadar olacak, görüşmeler ne zaman başlayacak? Bakan Işıkhan'dan tek zam mesajı!

Asgari ücretin 2024'te ne kadar olacağı merak konusu olurken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan konuya dair açıklamada bulunuldu. Bakan Işıkhan, “Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Bu açıklama sonrası birçok kişi internette "2024'te asgari ücret ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Bakan Işıkhan'ın 2024 asgari ücret zammı ile ilgili yaptığı açıklama...

2024'TE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Asgari ücret Temmuz zammı ile yüzde 34 artarak net 11.402 lira olmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bir süre önce yaptığı açıklamada “Aralık ayının ilk haftasında işçi ve işveren temsilcilerini davet edeceğiz. Komisyon çalışmalarımızı bu şekilde başlatmış olacağız." ifadelerini kullanmıştı. Bakan Işıkhan'dan bugün dikkat çeken bir açıklama geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024'te geçerli olacak asgari ücrete ilişkin, “Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz” dedi.

Asgari ücret görüşmelerinin aralık ayı içerisinde başlayacağını vurgulayan Bakan Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

"31 Aralık itibari ile de kararın Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Dolayısıyla geçtiğimiz temmuz ayında yaptığımız gibi olacak. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz. Geçen temmuz ekstraydı. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle ihtiyaç duyulduktan sonra oldu. Ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir. Gelecek yıl inşallah enflasyonda gerileme olacak. Temmuz'da ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü"

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında toplanacak.





