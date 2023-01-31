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Ocak ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK Ocak ayı enflasyon beklentisi ne?

31.01.2023 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ocak ayı enflasyon rakamları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Enflasyon verilerini merak edenler Ocak ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK Ocak ayı enflasyon beklentisi ne? gibi soruların yanıtlarını yoğun bir şekilde araştırıyorlar. TÜİK yeni yılın ilk ayındaki enflasyon oranını açıklayacak ve ÜFE TÜFE’de oranlar belli olacak. İşte konu hakkında ayrıntılı bilgiler...

Ocak ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK Ocak ayı enflasyon beklentisi ne?

Ocak 2023 enflasyon rakamları için gözler TÜİK'ten yapılacak olan açıklamalara çevrildi. Ocak ayı enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK Ocak ayı enflasyon beklentisi ne? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında tüm detaylar...

OCAK AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK enflasyon rakamlarını her ayın 3'ünde açıklıyor. Ocak enflasyon rakamları ise yine 3 Şubat Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulacak.

OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 32,46 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 34,92 iken, bu anket döneminde yüzde 30,44 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 20,56 ve yüzde 17,18 olarak gerçekleşmişti.

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12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2023 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 40,74 olasılıkla yüzde 20,00 – 29,99 aralığında, yüzde 30,72 olasılıkla yüzde 30,00 – 39,99 aralığında, yüzde 17,33 olasılıkla ise yüzde 40,00 – 40,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 40,54’ünün beklentilerinin yüzde 20,00 – 29,99 aralığında, yüzde 29,73’ünün beklentilerinin yüzde 30,00 – 39,99 aralığında, yüzde 16,22’sinin beklentilerinin yüzde 40,00 – 49,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

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24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2023 yılı Ocak ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 22,26 olasılıkla yüzde 10,00 – 14,99 aralığında, yüzde 55,50 olasılıkla yüzde 15,00 – 19,99 aralığında, yüzde 13,12 olasılıkla ise yüzde 20,00 – 24,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

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