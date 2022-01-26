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Ocak ayı Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak? 2022 Fed faiz toplantısı ne zaman bitiyor?

26.01.2022 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasalar tüm dünyayı etkileyecek olan FED faiz kararını beklemeye koyuldu. FED'in bir aydır beklenen faiz kararı için geri sayım başladı. İlk toplantı önceki gün gerçekleşmişti. Peki Ocak ayı Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak? 2022 Fed faiz toplantısı ne zaman bitiyor? İşte yanıtı...

Ocak ayı Fed faiz kararı saat kaçta açıklanacak? 2022 Fed faiz toplantısı ne zaman bitiyor?

Amerikan Merkez Bankası'nın alacağı yeni kararlar tüm dünya tarafından ilgiyle takip ediliyor. FED faiz kararı Amerika piyasasının haricinde dünya piyasaları tarafından araştırılıyor. Son olarak geçtiğimiz Aralık ayında politika faizi yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulmuştu. Peki FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak?

2022 OCAK FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs'ın uzmanları FED'in 2022 yılında Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere dört faiz artırımı yapacağı yönünde tahminde bulunmuştu. ABD'de son yılların en yüksek enflasyon rakamlarına ulaşıldığı bilinmekte. Artış sonrası FED'in 2022 yılı içerisinde birçok kez faiz artırımı yapabileceğine dair açıklamalar yapılmıştı.

İlgiyle takip edilen FED toplantısı 25-26 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek. FED faiz kararı 26 Ocak TS ile saat 21:00 itibari ile FED Başkanı Jerome Powell tarafından duyurulacak.

FED toplantısı sonrası ise olası bir faiz artırımı kararı ile başta gelişmekte olan piyasalar olmak üzere dünya piyasaları önemli ölçüde etkilenmiş olacak.

Fed'de ikinci toplantı ise 15-16 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleşecek. Bir diğer üçüncü toplantı ise 3-4 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşecek.

OCAK AYI FED FAİZ KARARI NE OLUR?

Daha önce FED üyeleri 2022 senesinde federal fon faizinin 3 kez 25'er baz puan artacağını öngörmüşlerdi. Fed üyeleri 2023 senesi için ise 3 faiz artırımı beklentisi olabileceğini ortaya koydular.

FED, Federal Açık Piyasa Komitesinin 14-15 Aralık 2021 tarihinde düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklar yayımlanmıştı. Politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu ve varlık alımlarını azaltma hızının artırıldığı son toplantının tutanaklarında, faiz artışının beklenmekte olandan daha erken olma ihtimalinin yükseldiği söylenmişti.

Tutanaklarda yer alan diğer ifadeler ise şöyle olmuştu: "Üyeler genel olarak, ekonomi, iş gücü piyasası ve enflasyona ilişkin görünümler göz önüne alındığında, federal fon oranının üyelerin daha önce tahmin ettiğinden daha erken veya daha hızlı bir şekilde artırmanın gerekebileceğini belirtti."

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2022 Fed faiz kararı ne oldu?2022 Fed faiz kararı ne oldu?
Anahtar Kelimeler:
Fed
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