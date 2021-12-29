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Ocak ayı kira zammı ne kadar? 2022 kira zammı hesaplama!

29.12.2021 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kiracılar ve ev sahipleri, yeni yıla sayılı günler kala, kira oranlarındaki zamların açıklanmasını merakla bekliyor. Aralık ayında 17,71 olan kira artış oranının, ocak ayında nasıl bir tablo sergileyeceği ilgiyle takip edilirken, ''Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?'' sorusuna da yanıt aranıyor.

Ocak ayı kira zammı ne kadar? 2022 kira zammı hesaplama!

Milyonlarca kiracı ve ev sahibi, Ocak ayı kira zammı oranlarını araştırıyor. TÜİK'in enflasyon oranlarını açıklamasının ardından belirlenecek olan kira zammı oranları, kasım ayında enflasyonun 3.51 oranında artmasıyla, aralık ayında 17,71 olarak hesaplanmıştı. Peki Ocak ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

OCAK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

2021 enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2022 Ocak ayı kira artış oranı da belli olacak. TÜİK, enflasyon oranını 3 Ocak Pazartesi günü saat 10:00'da açıklayacak. Enflasyon duyurusunun ardından, ''Ocak ayı kira zammı ne kadar oldu?'' sorusu da yanıt bulacak.

Ocak ayı kira zammı ne kadar? 2022 kira zammı hesaplama

EYLÜL VE EKİM AYINDA DA ARTIŞ YAŞANMIŞTI

Enflasyon oranı, aralık ayında yüzde 3,51'e ulaşmıştı.

Ocak ayı kira zammı ne kadar? 2022 kira zammı hesaplama

Ekim ayında 16,42 olarak güncellenen kira artış oranı, kasım ayında 17,09'u bulmuştu.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN KİRA AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz eylül ayında kira oranlarındaki artış hakkında konuşmuş, ''Suistimal varsa, takiple bu zulmün önüne geçeceğiz. Ciddi fiyat farklılıklarını suretle kaldıracağız. Gerekli bakan arkadaşlarımızın vesilesiyle bu konuda adım atacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Ocak ayı kira zammı ne kadar? 2022 kira zammı hesaplama

ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: 17,71

Zam bedeli: 177, 1

Zamlı kira bedeli: 1177, 1


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Recep Tayyip Erdoğan
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